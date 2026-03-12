Cancún, Quintana Roo.— En el marco del Día Internacional de la Mujer, la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, encabezó un encuentro con más de 200 estudiantes de la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO), donde a través de la conferencia “Cuatro Voces, Cuatro Historias” se compartieron testimonios de vida orientados a prevenir la violencia y las adicciones entre la juventud.

El evento, organizado por el Instituto Municipal Contra las Adicciones (IMCA), reunió a jóvenes universitarios que escucharon experiencias de personas que lograron superar etapas marcadas por conductas autodestructivas, convirtiendo sus historias en un mensaje de esperanza, resiliencia y transformación personal.

Durante su intervención en el auditorio del plantel, la alcaldesa destacó que la construcción de la paz requiere la participación conjunta de autoridades y sociedad, por lo que su administración impulsa espacios de diálogo que permitan a las nuevas generaciones reflexionar y tomar decisiones responsables para su futuro.

“Para mi gobierno, la prioridad número uno es la construcción de la paz y se requiere una corresponsabilidad. Hoy quiero agradecer enormemente al equipo del Instituto Municipal Contra las Adicciones, pero sobre todo a estas mujeres extraordinarias por compartirnos su historia y por alzar la voz”, expresó.

Tras la conferencia, la presidenta municipal dialogó con las y los estudiantes sobre las reflexiones que les dejaron los testimonios, reiterando que el gobierno municipal mantiene abiertas diversas instancias de apoyo para quienes enfrentan situaciones de violencia o adicciones.

Recordó que tanto el IMCA como el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) brindan acompañamiento profesional, con atención psicológica y asesoría legal para mujeres que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia.

Por su parte, el rector de la UPQROO, Jorge Edgar Palma Carrillo, reconoció el liderazgo de la alcaldesa y su compromiso con el bienestar de la juventud cancunense, al impulsar iniciativas que fortalecen el tejido social y promueven entornos saludables para las nuevas generaciones.

“El proceso educativo no solo consiste en transmitir conocimiento, sino en formar vidas con propósito”, expresó el rector ante la comunidad universitaria.

Durante la jornada también se abordaron distintos tipos de violencia que persisten en la sociedad —física, psicológica, sexual, económica y patrimonial— con el objetivo de que las y los estudiantes aprendan a identificarlas oportunamente y puedan buscar apoyo para prevenir situaciones de riesgo.

Con este tipo de acciones, el gobierno municipal refuerza su estrategia de prevención social, apostando por la educación, el diálogo y la conciencia colectiva como herramientas clave para construir una juventud más fuerte y una ciudad más segura.