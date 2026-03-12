Cancún, Quintana Roo.— Con un llamado a seguir fortaleciendo la participación femenina en la vida pública, concluyeron los trabajos del Sexto Parlamento de Mujeres de Quintana Roo, un ejercicio democrático que reunió a 26 participantes provenientes de los 11 municipios del estado para presentar propuestas orientadas al empoderamiento y a la construcción de políticas públicas más incluyentes.

Durante la jornada de clausura, el diputado Renán Sánchez Tajonar, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVIII Legislatura del Congreso del Estado, reconoció el liderazgo, compromiso y visión de las mujeres que integraron este parlamento ciudadano, quienes durante varios días expusieron reflexiones e iniciativas sobre temas prioritarios para la entidad.

Las parlamentarias hicieron uso de la máxima tribuna del Congreso para plantear propuestas relacionadas con igualdad de oportunidades, participación política de las mujeres, salud sexual y reproductiva, erradicación de la violencia de género y el fortalecimiento de las condiciones sociales y económicas para las mujeres y sus familias.

Renán Sánchez destacó que este tipo de ejercicios representan un espacio fundamental para escuchar la voz de la ciudadanía y, en particular, para reconocer el papel que desempeñan las mujeres en el desarrollo de Quintana Roo.

“Fue un honor acompañar a las 26 mujeres de los 11 municipios que formaron parte del Sexto Parlamento de Mujeres, un valioso ejercicio de participación y diálogo dentro del Congreso del Estado”, expresó el legislador.

El también presidente de la JUGOCOPO subrayó que las propuestas presentadas reflejan la fuerza, talento y capacidad de las mujeres quintanarroenses, quienes todos los días contribuyen al desarrollo de sus comunidades.

“Su compromiso, sus ideas y su disposición para impulsar propuestas son fundamentales para seguir generando cambios reales en Quintana Roo. Cada planteamiento refleja la capacidad y la visión de las mujeres de nuestro estado”, señaló.

Entre los temas abordados durante las sesiones destacaron la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, el acceso pleno a la toma de decisiones en la vida política y económica, así como acciones para garantizar mayor igualdad y bienestar para niñas y mujeres.

Al concluir las actividades, Renán Sánchez reiteró el compromiso del Congreso del Estado de impulsar leyes y acciones que fortalezcan los derechos, la igualdad y las oportunidades para las mujeres, reconociendo la importancia de abrir más espacios de participación ciudadana dentro de las instituciones.

Este ejercicio parlamentario reafirma la necesidad de seguir integrando la voz y las propuestas de las mujeres en la construcción de un Quintana Roo más justo, incluyente y con mayores oportunidades para todas.