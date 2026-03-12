Cancún, Quintana Roo.— Un enfrentamiento a balazos entre presuntos integrantes de la delincuencia organizada se registró la noche de este miercoles en el bar “Carboneros”, ubicado sobre la avenida Cancún, en la Supermanzana 510, dejando como saldo dos personas muertas y un hombre gravemente herido, en un hecho que apunta a una posible disputa interna por el control de un grupo criminal del occidente del país.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se originó cuando varios hombres comenzaron una discusión al interior del establecimiento, la cual escaló rápidamente hasta convertirse en un intercambio de disparos, lo que provocó pánico entre clientes y trabajadores que se encontraban en el lugar.

Tras las detonaciones, los presentes salieron corriendo del bar para resguardarse, mientras que en el sitio quedaron dos hombres sin vida: uno de ellos tendido sobre la avenida Cancún, a las afueras del establecimiento, y otro más dentro del local.

Un tercer involucrado fue trasladado de emergencia al Hospital General de Cancún, donde permanece hospitalizado en estado grave, luego de recibir impactos de arma de fuego durante el enfrentamiento.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y agentes de la Policía de Investigación, quienes acordonaron la zona para permitir el levantamiento de los cuerpos y el procesamiento de la escena por parte de peritos de la Fiscalía General del Estado.

Durante las diligencias también se localizaron manchas de sangre sobre la acera, las cuales presuntamente corresponden al hombre lesionado que habría intentado ponerse a salvo tras el intercambio de disparos.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas, mientras que las primeras líneas de investigación apuntan a que el hecho podría estar relacionado con una disputa por el liderazgo de una célula delictiva vinculada a un cártel del occidente del país, situación que habría derivado en el enfrentamiento armado dentro del bar.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar plenamente a las víctimas y determinar la participación de otros posibles involucrados en este hecho violento que volvió a sacudir la vida nocturna de Cancún.