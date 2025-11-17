Cancún, Quintana Roo.— En una operación considerada como uno de los golpes más contundentes contra la delincuencia organizada en la entidad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), logró el aseguramiento de un importante arsenal y la detención de dos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo realizado con total sigilo en el municipio de Benito Juárez.

Los detenidos fueron identificados como Marcos Josué “N” y Ángel Roberto “N”, alias “El Flaco”, quienes presuntamente forman parte de la estructura criminal del CJNG. De acuerdo con los reportes oficiales, Marcos Josué “N” sería uno de los principales operadores logísticos del grupo, encargado de la distribución de armamento y equipo táctico en Cancún, Puerto Morelos, Kantunilkín e Isla Mujeres.

El operativo se llevó a cabo durante recorridos de prevención y vigilancia realizados por el Grupo de Investigación de la SSC, en coordinación con la Marina. Los agentes detectaron dos vehículos, uno color gris y otro blanco, estacionados sobre la vía pública. En la parte trasera del vehículo gris, los agentes observaron a dos hombres intercambiando una bolsa grande con aparente marihuana. Al percatarse de la presencia policial, ambos intentaron huir, pero fueron interceptados tras una persecución corta sobre libramiento, a unos 60 metros de la asesoría comercial Kukulcana.

Durante la inspección, se localizaron múltiples evidencias que confirman la magnitud del aseguramiento: dos bolsas grandes con marihuana, 13 bolsitas adicionales con el mismo narcótico, 52 con fragmentos cristalinos de “cristal” y 50 bolsitas triangulares con polvo blanco similar a la cocaína. Además, se decomisaron dos armas cortas, 32 armas largas con sus cargadores, 12 armas cortas adicionales, 125 cargadores, dos silenciadores, cuatro granadas antimotín, cuatro granadas químicas, más de mil cartuchos de distintos calibres, nueve chalecos antibalas y uniformes con insignias del grupo “Deltas Q. Roo CJNG”.

También se aseguraron libretas con anotaciones, mochilas, drones, placas de circulación del estado de Jalisco y dos vehículos: un Volkswagen T-Cross gris y una Nissan Frontier blanca. Los detenidos y todo el material fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo.

Fuentes cercanas al operativo revelaron que la acción fue ejecutada únicamente por la SSC y la Marina, sin la participación directa de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, debido al alto nivel de sigilo requerido. Según trascendió, la decisión de excluir a la FGE se debió a la necesidad de evitar filtraciones, ya que existían sospechas de que este grupo criminal operaba “apalabrado”, como se conoce en el argot policial cuando una célula delictiva mantiene acuerdos con servidores públicos.

La SSC destacó que esta acción forma parte de los trabajos coordinados en la mesa de seguridad integrada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, reafirmando el compromiso del gobierno estatal de combatir frontalmente al crimen organizado.

Con este operativo, Quintana Roo registra uno de los mayores decomisos de armamento y equipo táctico en su historia reciente, marcando un punto de inflexión en la estrategia de seguridad y en la lucha contra las estructuras criminales que operan en la región.