Chetumal.— En un ambiente de convivencia vecinal, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la entrega oficial del Parque Antorchista completamente rehabilitado, como parte del programa “Que Brille Chetumal”, iniciativa centrada en recuperar espacios públicos y fortalecer la vida comunitaria en la capital del estado.

Acompañada por autoridades estatales, la mandataria recorrió las instalaciones recién restauradas y exhortó a las familias a apropiarse del parque, cuidarlo y disfrutarlo. “Para que lo disfruten las familias están aquí los juegos infantiles, la cancha de básquetbol, las banquetas, todo completamente rehabilitado, todo pintado, iluminado, el domo, las áreas verdes podadas”, expresó, destacando que las mejoras reflejan un gobierno que combate la corrupción y devuelve los recursos públicos a quienes pertenecen: el pueblo.

Los trabajos integrales estuvieron a cargo del equipo de la Secretaría de Salud, encabezado por Flavio Carlos Rosado, como parte de la adopción del espacio bajo el esquema de participación institucional de “Que Brille Chetumal”. Gracias a esta intervención, más de mil 100 habitantes de la zona ahora cuentan con un parque digno, seguro y funcional.

Entre las acciones realizadas destacan la rehabilitación total de la cancha de baloncesto, la pintura general, el recubrimiento de rampas para personas con discapacidad, la reparación de luminarias y cableado eléctrico, así como la limpieza profunda y poda de áreas verdes. El objetivo: generar un entorno limpio, iluminado y seguro que fomente la unión familiar y la convivencia al aire libre.

La gobernadora reconoció el trabajo del equipo operativo del programa por su esfuerzo y compromiso en la transformación de los espacios públicos de Chetumal. Subrayó que la recuperación de parques, canchas y áreas recreativas contribuye directamente al bienestar social y a reconstruir el tejido comunitario.

Al finalizar el recorrido, Mara Lezama invitó a las y los chetumaleños a sumarse al cuidado del parque, mantenerlo limpio y aprovechar los códigos QR instalados para reportar daños o necesidades de mantenimiento. “La corresponsabilidad ciudadana es fundamental para que estos espacios sigan brillando”, afirmó.

Durante la entrega estuvieron presentes Adrián Díaz Villanueva, oficial mayor; Nabil Eljure Terrazas, subsecretario de Gobierno; Juan Miguel Ríos Rodríguez, director general de Administración de Bienes y Servicios; y Gerardo Coba Novelo, director de Servicios y Apoyo Logístico.

Con esta renovación, el Parque Antorchista se reintegra a la vida comunitaria como un espacio seguro, vibrante y recuperado para el disfrute de todas y todos.