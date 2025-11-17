Cancún, Quintana Roo.— Un agente de investigación identificado como Altamirano Olarte, adscrito a la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo, fue ejecutado a balazos durante la madrugada de este domingo en el estacionamiento de la Plaza de Toros de Cancún. De acuerdo con las primeras líneas de investigación, el crimen podría estar vinculado con un reciente aseguramiento de armas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ocurrido el pasado viernes en la Zona Norte del estado.

Según los reportes, el agente se encontraba acompañado de su esposa, con quien asistía a la celebración del aniversario de uno de los establecimientos del lugar. Alrededor de las 04:10 horas, cuando se dirigía a su vehículo, un Volkswagen Jetta blanco, fue interceptado por un grupo armado que lo acribilló sin darle oportunidad de reaccionar. Su cuerpo quedó tendido junto a la puerta del automóvil.

Testigos y empleados de la zona alertaron a las autoridades a través del 911, por lo que elementos de la Policía Municipal acordonaron el área mientras paramédicos de una empresa privada confirmaban el fallecimiento.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó que el ahora occiso era un agente ministerial en activo y que estaba asignado al área de Narcomenudeo. Trascendió que en el pasado trabajó junto al actual secretario de Seguridad Pública de Cancún, cuando este se desempeñaba como fiscal especializado en esa misma unidad.

El estacionamiento donde ocurrió el ataque es considerado una zona roja por su constante actividad delictiva y por haber sido escenario de otras ejecuciones vinculadas con la distribución de estupefacientes.

Agentes de la Unidad de Homicidios y de Narcomenudeo acudieron al sitio para iniciar las investigaciones y levantar los primeros indicios. Hasta el momento no hay detenidos, aunque fuentes cercanas al caso señalaron que la principal línea de investigación apunta a una represalia por el decomiso de más de 30 armas largas, granadas, equipo táctico y droga pertenecientes al CJNG, realizado apenas dos días antes.

La Fiscalía informó que se abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado, y en coordinación con el Grupo Interinstitucional, se reforzaron los operativos en la ciudad para ubicar y detener a los responsables.

La autoridad ministerial reiteró su compromiso con la justicia y con el principio de cero impunidad ante los ataques contra integrantes de las corporaciones de seguridad.