Cancún, Quintana Roo.— El Ayuntamiento de Benito Juárez, a través del Instituto Municipal de Planeación de Desarrollo Urbano (IMPLAN), invitó a la ciudadanía a participar en la décima edición del Paseo Cancunense, evento que se realizará este domingo 16 de noviembre en las avenidas Bonampak y Malecón Tajamar, con una amplia oferta de actividades recreativas, deportivas y culturales para las familias cancunenses.

Impulsado por la presidenta municipal Ana Paty Peralta, el Paseo Cancunense busca fomentar la convivencia ciudadana, el esparcimiento familiar y el disfrute de los espacios naturales de la ciudad. En esta ocasión, el evento contará con una muestra gastronómica con vista a la emblemática Laguna Nichupté, donde los asistentes podrán degustar una variedad de platillos locales mientras disfrutan de un ambiente familiar y al aire libre.

Durante la jornada, que se llevará a cabo de 7:00 a 12:00 horas, se desarrollarán actividades para ciclistas, peatones y patinadores, además de permitir la asistencia de mascotas, fortaleciendo así la inclusión y la sana convivencia. El recorrido comprenderá siete kilómetros, desde la Avenida Bonampak a la altura de HDI Seguros, hasta la Avenida Sayil, la Rambla y los accesos del Malecón Tajamar.

Para amenizar el evento, el DJ Adrivero pondrá el ambiente musical a lo largo del paseo. Asimismo, el Ayuntamiento habilitó dos estacionamientos gratuitos en el Parque Kilómetro 0 y en el Colegio Monteverde, ubicados sobre la Avenida Bonampak, con el fin de garantizar la seguridad y comodidad de los asistentes.

El Paseo Cancunense se consolida como una iniciativa ciudadana que promueve la actividad física, el respeto al medio ambiente y la recuperación de espacios públicos. Con esta décima edición, el gobierno municipal refrenda su compromiso con el bienestar social y la construcción de una ciudad más verde, segura y participativa.