Uruapan, Michoacán.— En medio del duelo que aún envuelve a Uruapan tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, su esposa, Grecia Quiroz —actual presidenta municipal— compartió un mensaje profundamente emotivo que ha conmovido a la comunidad y que refleja la intensidad del dolor que enfrenta su familia desde la tragedia.

A través de sus redes sociales, Quiroz abrió su corazón para describir lo que ha sido uno de los días más difíciles desde la pérdida de su esposo. “Nuestros hijos te llaman continuamente y yo me quedo con un golpe en el corazón cada que lo hacen”, escribió, dando voz al sufrimiento cotidiano que experimentan ella y los pequeños ante la ausencia repentina del alcalde.

En un texto cargado de amor y firmeza, la presidenta municipal reiteró su compromiso de exigir justicia por el asesinato de Manzo, quien fue privado de la vida en un atentado que sacudió al estado y generó indignación nacional. “Pido que se te haga justicia, Carlos, y te lo vuelvo a decir; tu lucha no quedará en vano. Me levantaré y saldré adelante, por ti y por nuestros hijos”, expresó. El mensaje concluye con una despedida que refleja tanto el cariño como la fortaleza que intenta mantener en medio de la tragedia: “Te mando un beso hasta el cielo, amor mío”.

Las palabras de Quiroz han generado una oleada de solidaridad y respaldo en redes sociales, donde ciudadanos, compañeros de trabajo y líderes comunitarios han manifestado su apoyo a la familia y su llamado conjunto para que el crimen no quede impune.

A días del asesinato que estremeció a Uruapan, el dolor sigue presente, pero también la determinación de una mujer que, entre la pérdida y la responsabilidad pública, sostiene la promesa de honrar la memoria de su esposo con verdad, justicia y fortaleza.