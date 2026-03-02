Cancún, Quintana Roo.— El Caribe mexicano vive uno de sus mejores momentos turísticos: Quintana Roo roza el lleno hotelero y confirma su liderazgo absoluto como destino preferido por viajeros nacionales e internacionales.

Las últimas cifras del sector revelan niveles de ocupación que prácticamente alcanzan la totalidad de la oferta en los principales polos turísticos. Isla Mujeres, Puerto Morelos, Riviera Maya, Cozumel y Cancún registran porcentajes que superan ampliamente las expectativas del inicio de año, reflejando una demanda constante y en ascenso.

Este fenómeno responde a varios factores: la solidez de la infraestructura turística del estado, la diversificación de experiencias —desde lujo y bienestar hasta aventura, ecoturismo y cultura— y la confianza que generan los servicios, la seguridad y la conectividad aérea que ofrece Quintana Roo, con vuelos directos desde más de cien ciudades del mundo.

La llegada de visitantes provenientes principalmente de Estados Unidos, México, Canadá, Europa y Sudamérica fortalece una temporada que, de facto, se ha convertido en una de las más exitosas de los últimos años. La ocupación elevada no solo beneficia a los hoteles, sino que dinamiza toda la economía local: restaurantes, tours, transportistas, comercios y prestadores de servicios.

Este repunte posiciona nuevamente al Caribe mexicano como la joya turística de la región, demostrando que, incluso en contextos internacionales cambiantes, Quintana Roo sigue siendo sinónimo de calidad, hospitalidad y experiencias inolvidables.

Con playas reconocidas a nivel mundial, servicios de primer nivel y una oferta turística en constante expansión, el estado reafirma su papel como el motor turístico de México y uno de los destinos más deseados del planeta.