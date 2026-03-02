Cancún.– La gobernadora Mara Lezama volvió a sacudir el tablero político al difundir una fotografía junto a Rafael Marín Mollinedo, una imagen que, lejos de aclarar el rumbo sucesorio rumbo a 2027, desató una tormenta de interpretaciones, sospechas y nerviosismo en todos los bandos.

La foto —aparentemente inofensiva— cayó como balde de agua fría entre los equipos de todos los aspirantes. Y no porque diga algo… sino porque dice demasiado sin decir nada.

UNA FOTO QUE HABLA EN SILENCIO

El retrato, difundido estratégicamente, opera como una maniobra fina:

Confunde, porque nadie entiende si se trata de un guiño, un mensaje velado o una simple cortesía.

Divide, porque genera lectura distinta en cada grupo político.

Descoloca, porque obliga a recalcular alianzas, pactos y escenarios.

Para los observadores más agudos, no es una casualidad ni un gesto rutinario. Es una jugada de alto nivel, una pieza movida en el momento preciso para poner a todos en alerta.

¿ES RESPALDO? ¿ES ADVERTENCIA? ¿ES PRESIÓN?

La foto abre tres caminos posibles, ninguno descartable:

Que nada está definido y la gobernadora manda el mensaje de que todas las cartas siguen sobre la mesa. Que todo está arreglado y la imagen es el primer indicio del ordenamiento final. Que es una maniobra de disuasión, diseñada para enfriar aspiraciones, contener soberbias y obligar a cada actor a medir sus pasos.

En política, los silencios pesan. Y esta foto se siente como un silencio estruendoso.

UN REACOMODO MENTAL EN LOS CUARTOS DE GUERRA

Los simpatizantes de todos los aspirantes —sin excepción— recibieron la imagen como señal de que el juego no solo sigue, sino que podría ir en dirección opuesta a la que habían imaginado.

Entre operadores, estrategas y figuras cercanas al poder se repiten las mismas frases:

“¿Qué significa esto?”

“¿Ya hubo acuerdo?”

“¿A quién beneficia?”

“¿A quién descarta?”

La realidad es que la foto no descarta a nadie… pero tampoco confirma a nadie.

LA JUGADA MAESTRA

En tiempos de sucesión, una imagen puede valer más que un discurso, una encuesta o un evento masivo.

Esta fotografía coloca a Lezama en el centro, demostrando control del ritmo político.

Y coloca a Marín en escena, sin formalizar nada, pero insinuándolo todo.

La foto logra lo que buscaba:

Desordenar sin romper.

Inquietar sin anunciar.

Y recordar que, en Quintana Roo, la política no se juega a gritos… se juega en señales.

Nada está dicho.

O quizá, todo ya lo está.

La foto abrió la conversación, pero cerró la tranquilidad de todos.