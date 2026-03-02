Playa del Carmen, Quintana Roo.— Con un récord de más de 10 mil constancias de participación, tres días de trabajo técnico y una asistencia presencial superior a 2,000 personas en el Teatro de la Ciudad Xaman Ha, llegó a su fin el Primer Congreso Internacional de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Desastres Playa del Carmen 2026, un evento que posiciona al municipio en la vanguardia de la profesionalización y la resiliencia en México.

Impulsado por la administración de la presidenta municipal Estefanía Mercado, el congreso se consolidó como un espacio estratégico para fortalecer capacidades técnicas, promover cooperación nacional e internacional y avanzar en una visión integral de gestión del riesgo que coloca a Playa del Carmen como referente en el país.

La jornada de clausura estuvo marcada por la mesa redonda “Comunicación y sensibilización de riesgo a la comunidad”, donde nueve especialistas nacionales e internacionales discutieron, con alto rigor técnico, los desafíos actuales para construir resiliencia desde el territorio. Se abordaron temas clave como:

La comunicación del riesgo como herramienta estratégica para la prevención.

La necesidad de políticas públicas vinculantes orientadas a la gestión integral del riesgo.

La articulación entre instituciones y ciudadanía para evitar que el desarrollo genere nuevas vulnerabilidades.

La integración del cambio climático en la planeación territorial.

La toma de decisiones basada en evidencia y el fortalecimiento de la cultura preventiva desde la comunidad.

El encuentro reunió a coordinadores y elementos de Protección Civil de múltiples entidades del país, así como a estudiantes universitarios interesados en la gestión del riesgo, lo que favoreció un intercambio técnico robusto que enriqueció las perspectivas operativas, académicas y sociales del sector.

El secretario de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos, Darwin Covarrubias, destacó que este congreso marca un antes y un después en la construcción de una Protección Civil profesional, coordinada y cercana a la ciudadanía: “La prevención y la sensibilización social son pilares fundamentales para salvar vidas, y este evento demuestra que Playa del Carmen avanza con paso firme en esa dirección”, expresó.

Durante los tres días, todas las ponencias registraron aforo completo, y además fueron transmitidas por las redes oficiales del Ayuntamiento y de Protección Civil, garantizando que la información llegara a miles de personas más allá del recinto.

El cierre de los trabajos dejó claro que la resiliencia no es un discurso, sino una práctica que se construye con planeación, capacitación y corresponsabilidad social. Con este congreso sin precedentes, Playa del Carmen fortalece su liderazgo en cultura de la prevención, gestión integral del riesgo y construcción de comunidades más seguras y preparadas.