Cancún, Q. Roo.— En apenas tres semanas, Cancún ha dado un paso firme hacia un nuevo modelo de seguridad comunitaria con la conformación de 86 Comités de Paz, una estrategia impulsada por la presidenta municipal Ana Paty Peralta para recuperar la confianza ciudadana y reconstruir el tejido social desde los barrios.

Durante un encuentro con vecinas y vecinos, la alcaldesa subrayó que estos comités representan un ejercicio de corresponsabilidad, donde gobierno y sociedad se asumen como un solo equipo para prevenir la violencia, atender causas y fortalecer la convivencia: “La seguridad y la paz las vamos a construir entre todas y todos, desde el territorio, con acciones claras y con participación real”, afirmó.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó que los Comités de Paz ya operan en diversas zonas de la ciudad, integrándose como un mecanismo directo de comunicación entre la comunidad y la autoridad. Su función no es ornamental: son espacios donde la ciudadanía expresa inquietudes, quejas, propuestas y experiencias, mientras la corporación policiaca rinde cuentas e informa sobre operativos, detenciones y niveles de incidencia delictiva.

Peralta enfatizó que un ciudadano informado es un ciudadano empoderado, capaz de tomar mejores decisiones y contribuir activamente a la seguridad de su entorno. Por ello, estos comités no solo atienden emergencias o reportes, sino que están orientados a detectar problemáticas desde su origen para evitar que escalen a conflictos o delitos.

La presidenta municipal reiteró que la seguridad no es tarea exclusiva del gobierno, sino un compromiso compartido. Los Comités de Paz permiten, precisamente, que ese compromiso se convierta en acción diaria: presencia, diálogo, escucha y resultados palpables en cada colonia.

Con 86 comités ya instalados y más en proceso, Cancún avanza hacia un modelo de seguridad de proximidad que pone a la comunidad en el centro y que apuesta por la prevención como la herramienta más poderosa para garantizar la paz.