Chetumal, Quintana Roo — La capital del estado vive un día trascendental con la entrada en operación de la nueva sala de hemodinamia en el Hospital General de Chetumal, una unidad de alta especialidad que marcará un antes y un después en la atención de emergencias cardiovasculares para miles de familias de la región.

La gobernadora Mara Lezama encabezó la inauguración de este espacio equipado con tecnología de última generación, diseñado para atender infartos, realizar cateterismos, colocar marcapasos y brindar intervenciones vitales en cuestión de minutos.

Con esta apertura, los pacientes del sur del estado ya no necesitarán trasladarse a otras ciudades para recibir atención urgente, lo que antes representaba un riesgo elevado y retrasaba procedimientos que podían significar la diferencia entre la vida y la muerte.

La sala integra áreas de diagnóstico, intervención y recuperación inmediata, permitiendo una atención integral y rápida en situaciones críticas. Además, forma parte de una estrategia más amplia para reducir desigualdades en el acceso a servicios médicos y fortalecer la red hospitalaria de todo Quintana Roo.

Durante el recorrido, Lezama subrayó que este logro fue posible gracias a la coordinación con diversas instituciones y al compromiso de garantizar salud digna para todas las comunidades. También enfatizó que no se esperó a la conclusión del nuevo hospital de Chetumal para comenzar a salvar vidas: “La gente no puede esperar. La salud es prioridad y hoy lo estamos demostrando con hechos”, destacó.

La nueva sala de hemodinamia representa una victoria concreta para la población del sur del estado y un paso firme hacia un sistema de salud más moderno, más humano y más cercano a quienes más lo necesitan.