Quintana Roo inició el año con un avance significativo en materia de seguridad pública. Durante el primer bimestre de 2026, el estado registró una reducción de 69.3% en el promedio diario de homicidios, uno de los descensos más importantes a nivel nacional.

El reporte compara los meses de enero y febrero de 2025 con el mismo periodo de 2026 y muestra una disminución notable en este delito de alto impacto. Como resultado, la entidad mejoró su posición nacional al pasar del lugar 18 al 22 entre los estados con menor promedio diario de homicidios, reflejando un avance en los indicadores de seguridad durante los primeros meses del año.

Autoridades federales destacaron que Quintana Roo se encuentra entre las entidades con mayor reducción de homicidios en todo el país, lo que coloca al estado entre los casos más relevantes en el análisis nacional de la incidencia delictiva.

Los datos muestran que, en comparación con otras entidades federativas, el descenso registrado en Quintana Roo se ubica entre los más altos del país durante el inicio de 2026. Este resultado forma parte de una tendencia general en la que 26 estados lograron disminuir el promedio diario de homicidios, aunque pocos con una reducción tan significativa como la registrada en el estado caribeño.

Autoridades estatales han señalado que estos resultados se vinculan con el fortalecimiento de las estrategias de coordinación entre los tres niveles de gobierno, así como con el trabajo conjunto entre fuerzas de seguridad, instituciones de inteligencia y programas de prevención del delito.

El avance también se da en un contexto nacional en el que el combate a los homicidios dolosos continúa siendo uno de los principales indicadores para medir la seguridad pública en México.

Aunque los retos en materia de seguridad persisten, los datos del primer bimestre de 2026 colocan a Quintana Roo entre las entidades que han logrado una disminución más marcada de la violencia letal, un indicador que las autoridades consideran clave para consolidar un entorno de mayor tranquilidad para la población y para una de las regiones turísticas más importantes del país.