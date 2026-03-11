La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, participó en la reunión de trabajo convocada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno para atender las causas de la violencia y consolidar estrategias de construcción de paz en todo el país.

El encuentro, realizado en la Ciudad de México, reunió a 61 alcaldes de distintas regiones del país, quienes intercambiaron experiencias y estrategias para fortalecer las políticas públicas orientadas a la seguridad, la prevención del delito y el fortalecimiento del tejido social en sus respectivas comunidades.

Al término de la reunión, la alcaldesa destacó que el diálogo con el gabinete federal permitió conocer a fondo la estrategia nacional enfocada en atender las causas estructurales de la violencia, al tiempo que reiteró el compromiso de seguir trabajando de manera coordinada para garantizar entornos más seguros.

“Esta reunión fue muy productiva; tuvimos la oportunidad de escuchar directamente a los secretarios del gabinete sobre la estrategia para la construcción de la paz en el país. Vamos a redoblar esfuerzos y trabajar todos los días en coordinación para seguir construyendo la paz en nuestro municipio”, expresó.

Durante el encuentro, Ana Paty Peralta compartió los avances que Benito Juárez ha logrado mediante una estrategia basada en cuatro ejes fundamentales: atención a las causas, cultura de paz, fortalecimiento policial y combate a la delincuencia.

En materia de prevención, explicó que el gobierno municipal ha impulsado programas dirigidos a atender factores de riesgo desde la escuela y la comunidad, tales como el abandono escolar, la desigualdad social y la desintegración familiar. Entre estas acciones destacan iniciativas como “Yo no soy cómplice”, “Vive Libre” y “Escuela Segura”, que en conjunto han beneficiado a más de 171 mil personas durante la actual administración.

Asimismo, se han brindado más de 36 mil atenciones a mujeres, además de que ocho mil 82 personas han participado en talleres de emprendimiento. A ello se suma la operación de 13 Casas de la Mujer y 26 Puntos Morados fijos, espacios que han brindado apoyo y acompañamiento a más de cinco mil 800 mujeres.

La alcaldesa también destacó el impulso al deporte y a los espacios públicos como herramientas de prevención social. En lo que va de su administración se han intervenido nueve parques y diez canchas deportivas, además de consolidar el programa “Caminos Seguros”, que beneficia directamente a cerca de 75 mil personas en cinco zonas prioritarias.

En materia de participación ciudadana, señaló que se han instalado 116 Comités de Paz en 46 supermanzanas, fomentando la corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía para promover entornos seguros y resolver conflictos mediante el diálogo.

En cuanto al fortalecimiento institucional, Ana Paty Peralta resaltó la dignificación de mil 787 elementos policiales, la entrega de 12 mil 902 uniformes nuevos, así como la certificación de la Academia de Policía y el egreso de 106 nuevos elementos capacitados.

También destacó la ampliación del sistema de videovigilancia con dos mil 919 cámaras conectadas a los centros C2 y C5, así como 725 cámaras de solapa para personal operativo, herramientas que han contribuido a fortalecer la transparencia policial y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

La participación de Benito Juárez en este encuentro nacional reafirma la importancia de la coordinación interinstitucional como uno de los pilares para consolidar políticas públicas orientadas a la seguridad y al bienestar social, en un esfuerzo conjunto entre gobiernos locales y el gobierno federal para avanzar en la construcción de comunidades más seguras en todo el país.