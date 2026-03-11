Playa del Carmen se perfila para recibir una nueva etapa de impulso federal. La presidenta municipal, Estefanía Mercado, anunció más inversión y respaldo del Gobierno de México para el municipio, luego de participar en una reunión de trabajo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con alcaldes y alcaldesas de los 61 municipios prioritarios del país dentro de la estrategia nacional de construcción de paz.

Durante el encuentro se abordaron temas fundamentales para fortalecer la seguridad, el bienestar social y el desarrollo comunitario, con un enfoque que va más allá del combate directo a la violencia y apuesta por atender las causas sociales que generan rezagos y vulnerabilidad.

Como resultado de esta reunión, Playa del Carmen recibirá apoyo directo de la Federación para impulsar proyectos de iluminación, infraestructura, educación, apertura de nuevos bachilleratos, centros comunitarios, así como programas de deporte y cultura, acciones que buscan fortalecer el tejido social y elevar la calidad de vida de las y los habitantes del municipio.

La participación del gabinete federal permitió un diálogo directo entre autoridades municipales y el Gobierno de México, lo que abrió la puerta a una coordinación más estrecha para aterrizar proyectos concretos en los territorios considerados prioritarios dentro de la estrategia nacional.

Estefanía Mercado subrayó que Playa del Carmen se encuentra entre los municipios que recibirán mayor acompañamiento y respaldo federal, una señal política relevante que coloca al municipio en una posición estratégica dentro de los planes de inversión y atención social impulsados desde el gobierno de la República.

El anuncio también confirma que Playa del Carmen se mantiene en la ruta de la coordinación institucional con el gobierno estatal encabezado por Mara Lezama, consolidando un trabajo conjunto entre Federación, estado y municipio para acelerar acciones que impacten de manera positiva en las colonias, comunidades y espacios públicos.

La alcaldesa adelantó que vienen grandes noticias y más inversión para el municipio, dejando claro que esta reunión no fue un acto protocolario más, sino una antesala de proyectos que podrían traducirse en mejores oportunidades para la población, mayor acceso a servicios y una política pública enfocada en reconstruir la paz desde el desarrollo social.

Con este respaldo, Playa del Carmen no solo fortalece su interlocución con el gobierno federal, sino que también se coloca como uno de los municipios con mayores expectativas de crecimiento social y urbano dentro de la nueva etapa de coordinación nacional impulsada por Claudia Sheinbaum.