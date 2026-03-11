En un momento en que la participación de las mujeres en la vida pública adquiere una fuerza cada vez mayor, el diputado Renán Sánchez Tajonar, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVIII Legislatura, encabezó las actividades realizadas en el Congreso del Estado en el marco del Sexto Parlamento de Mujeres de Quintana Roo 2026, un espacio que reunió a representantes de los once municipios para dialogar, proponer y fortalecer la agenda de igualdad en la entidad.

Durante el encuentro, el legislador dio la bienvenida a las parlamentarias y subrayó la importancia de seguir abriendo espacios reales para que las mujeres participen activamente en la toma de decisiones que inciden en el presente y futuro de Quintana Roo.

Al dirigir su mensaje, Renán Sánchez Tajonar destacó que cada una de las participantes representa la voz de su comunidad y el compromiso colectivo de construir un estado más justo, incluyente y con mayores oportunidades para todas.

El diputado señaló que la presencia activa de las mujeres en los espacios públicos fortalece la democracia y enriquece la vida institucional del estado, al aportar perspectivas, experiencias y propuestas fundamentales para atender los retos sociales de Quintana Roo.

Ante mujeres provenientes de los once municipios, afirmó que el desarrollo de la entidad se consolida cuando más mujeres participan, opinan y asumen posiciones de liderazgo, dejando claro que la inclusión femenina no debe entenderse como una concesión, sino como una condición indispensable para una democracia sólida.

Renán Sánchez Tajonar también resaltó que este Parlamento permite generar diálogo en torno a temas esenciales para las comunidades, entre ellos la igualdad de oportunidades, la erradicación de la violencia y la participación plena de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

En ese contexto, sostuvo que la política necesita más mujeres, más talento y más liderazgos femeninos, por lo que refrendó la disposición del Congreso del Estado para escuchar sus ideas y convertirlas en propuestas que contribuyan a transformar Quintana Roo.

El legislador reconoció además el momento histórico que vive el país y la entidad, con mujeres ocupando posiciones clave en la vida pública, una realidad que refleja el avance de años de lucha por la igualdad, la justicia y el reconocimiento pleno de sus derechos.

Como parte de estas actividades, el Congreso del Estado realizó también el encendido de luces moradas en su edificio, como símbolo de la lucha histórica de las mujeres y como una expresión institucional de respaldo a sus causas.

Con este tipo de ejercicios, el Parlamento de Mujeres de Quintana Roo se consolida como una plataforma de participación, reflexión y construcción de propuestas, en la que las voces femeninas no solo son escuchadas, sino reconocidas como esenciales para el desarrollo democrático, social y político del estado.

Porque cuando las mujeres avanzan, no solo avanza una agenda: avanza Quintana Roo entero.