En medio del intenso debate político que rodea la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el senador de Morena por Quintana Roo, Gino Segura, lanzó un llamado directo a los partidos aliados del oficialismo para respaldar la iniciativa y consolidar el bloque legislativo que busca sacarla adelante.

A través de sus redes sociales, el legislador exhortó al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y al Partido del Trabajo (PT) a acompañar la propuesta que, según afirmó, busca avanzar hacia una democracia más justa, eficiente y verdaderamente al servicio de la ciudadanía.

Segura defendió la iniciativa al señalar que la reforma representa justicia, representación y bienestar, al tiempo que acusó a los sectores de oposición de intentar frenar los cambios al sistema político con el argumento de preservar privilegios y estructuras que, desde su perspectiva, ya no responden a las demandas sociales.

“En nuestro movimiento los principios son claros: con el pueblo todo y sin el pueblo nada”, expresó el senador, retomando una de las consignas políticas más repetidas dentro del movimiento gobernante.

El mensaje del legislador llega en un momento clave. La reforma electoral se encuentra en la antesala de su discusión en el pleno de la Cámara de Diputados, donde se prevé que el proyecto sea debatido y votado este miércoles en medio de una fuerte confrontación política.

Para el bloque oficialista, el respaldo del PVEM y del PT resulta fundamental para consolidar la mayoría legislativa que permita avanzar con la iniciativa sin fracturas dentro de la alianza que ha sostenido al movimiento en el Congreso.

En ese contexto, el posicionamiento público de Gino Segura refleja el pulso político que se vive en la antesala de la votación. Mientras el oficialismo busca cerrar filas para impulsar la reforma, la oposición advierte que cualquier modificación al sistema electoral debe analizarse con cautela por sus implicaciones en el equilibrio democrático.

Con el debate a punto de comenzar en San Lázaro, la discusión sobre la reforma electoral no solo pondrá a prueba las mayorías legislativas, sino también la capacidad de los aliados del oficialismo para mantener cohesionada la alianza que ha definido la política nacional en los últimos años.