Quintana Roo — En una actualización significativa de sus lineamientos de seguridad, el gobierno de Estados Unidos retiró a Quintana Roo de la lista de estados bajo alerta para ciudadanos estadounidenses, tras revaluar el escenario nacional luego de los recientes operativos de seguridad desplegados en diversas entidades del país.

La Alerta de Seguridad – Update 4, difundida por la Embajada y consulados de Estados Unidos el 23 de febrero de 2026, mantiene advertencias únicamente para zonas específicas de Jalisco, Baja California, Nayarit, Colima, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas.

El hecho de que Quintana Roo no figure en la actualización representa un mensaje directo al sector turístico internacional, especialmente hacia destinos como Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Cozumel, que dependen de manera estratégica del flujo de visitantes estadounidenses.

La exclusión del estado de la lista ocurre tras la evaluación de condiciones de seguridad y la estabilidad operativa registrada en la entidad. Autoridades locales han reforzado vigilancia, patrullajes mixtos y estrategias de prevención en coordinación con fuerzas federales y municipales, lo que permitió mantener los centros turísticos fuera de riesgo inmediato durante los operativos que sí afectaron a otras regiones del país.

Para el sector turístico, agencias de viajes y aerolíneas, este ajuste se traduce en certidumbre operativa, pues la ausencia de advertencias oficiales suele influir de manera directa en reservaciones, ocupación hotelera y programación de vuelos desde Estados Unidos.

Con esta actualización, Quintana Roo se posiciona nuevamente como una de las entidades más estables para el turismo internacional, en un contexto donde varios estados del país permanecen bajo observación debido a operaciones de seguridad en curso.