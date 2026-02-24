Cancún, Quintana Roo.— La presidenta municipal de Cancún, Ana Paty Peralta, resaltó el compromiso de la gobernadora Mara Lezama al inaugurar el nuevo domo del Colegio de Bachilleres Plantel Cancún Cuatro, una obra largamente esperada que fortalece la infraestructura educativa en beneficio de miles de estudiantes.

Durante el evento realizado en la Supermanzana 260, Peralta destacó que la entrega del domo confirma la visión conjunta de ambos niveles de gobierno para impulsar mejores condiciones de aprendizaje y bienestar para la juventud cancunense.

“Gracias por cumplirle una vez más a las y los jóvenes. La educación y el bienestar son prioridad, y el gobierno de nuestra gobernadora lo demuestra con hechos: más domos, más espacios dignos, más oportunidades”, expresó.

La presidenta municipal hizo hincapié en que esta obra forma parte de la estrategia estatal para dotar a todas las escuelas de infraestructura adecuada, afirmando que trabajar en equipo permite resultados duraderos que llegan a quienes más lo necesitan.

La gobernadora Mara Lezama recordó que, tras casi 16 años de existencia, el plantel no contaba con un espacio de protección para actividades físicas y culturales. Subrayó que la obra se logró gracias a una aplicación transparente de recursos públicos: “El dinero no es del gobierno; es del pueblo”.

El secretario de Obras Públicas, José Rafael Lara Díaz, explicó que el domo cuenta con 510 metros cuadrados de estructura techada, construido con cimentación profunda, columnas de concreto y acero soldado, asegurando durabilidad y seguridad para más de mil 200 estudiantes. La inversión total fue de 3 millones 317 mil 088 pesos con 23 centavos.

Tras el corte de listón, Ana Paty Peralta convivió con estudiantes de distintos semestres, escuchando sus experiencias escolares y refrendando su compromiso con el desarrollo integral de la juventud.

Con esta obra, el gobierno estatal y municipal reafirma su apuesta por la educación como motor de transformación y futuro para Cancún y todo Quintana Roo.