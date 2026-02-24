La fuga de 23 reos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación en el penal de Puerto Vallarta encendió focos rojos en Quintana Roo, una entidad donde el reacomodo criminal tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes podría generar impactos inmediatos.

El escape ocurrió después de que un comando armado derribara la entrada principal del penal, abriéndose paso entre disparos y dejando un custodio sin vida. La acción coordinada permitió la salida de casi dos decenas de internos con antecedentes de alta peligrosidad, entre ellos presuntos operadores del CJNG.

Aunque los hechos se registraron en Jalisco, las autoridades de seguridad en Quintana Roo analizan el riesgo potencial que implica esta fuga masiva para el sureste del país. La movilidad del crimen organizado hacia zonas turísticas, particularmente los municipios de Cancún, Playa del Carmen y Tulum, ha sido una constante en los últimos años debido a la disputa por territorios y el flujo económico del turismo.

Fuentes de seguridad consultadas señalan que la caída del líder criminal ha provocado un reacomodo interno violento entre células del CJNG, lo que podría traducirse en intentos de expansión o refugio en estados con corredores turísticos estratégicos, como Quintana Roo.

La Mesa de Seguridad estatal ya analiza escenarios para reforzar accesos, monitorear rutas carreteras y blindar zonas donde la rivalidad entre grupos delictivos suele intensificarse. En el Caribe mexicano, donde la presencia del crimen organizado se manifiesta a través de narcomenudeo, extorsiones y ajustes de cuentas, la fuga de 23 reclusos de alta peligrosidad representa un riesgo real y vigente.

La liberación forzada de los internos, sumada a la violencia nacional tras la caída del capo, deja claro que los próximos días serán cruciales para el mapa criminal del país. Quintana Roo se mantiene en alerta preventiva ante cualquier movimiento de células que busquen reacomodo o refugio en la región.