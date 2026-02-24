Tulum, Quintana Roo.— Autoridades estatales y federales lograron la captura de cuatro hombres presuntamente ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes habrían participado en los incendios de comercios y vehículos ocurridos el 22 de febrero en este municipio.

El Comunicado 41/2026-FDC detalla que los aseguramientos se realizaron en operativos distintos encabezados por la Fiscalía General del Estado, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Municipal de Tulum, dentro del Grupo Interinstitucional para la Construcción de Paz.

Primer operativo: agresión armada e incautación de droga y combustible

En la colonia Invasión 2 de Octubre, agentes de la Policía de Investigación sorprendieron a Carlos “N” y Henry Geovany “N” mientras realizaban presuntas actividades de narcomenudeo. Al identificarse los agentes, Carlos “N” abrió fuego, lo que llevó a la autoridad a repeler la agresión y someter a los individuos.

Durante la inspección, se aseguraron:

Material verde seco con características de marihuana

Un arma de fuego tipo escuadra

Botellas con líquido amarillo similar a gasolina

Carlos “N” presentó una lesión en la pierna izquierda y fue trasladado a un hospital, donde se mantiene estable.

Segundo operativo: detenciones en La Veleta

En la colonia La Veleta, sobre la calle 12 Sur, agentes de Investigación, Sedena y policías municipales detuvieron a José Ángel “N” y Arturo Emiliano “N”. A los individuos se les aseguraron mochilas con dosis de sustancias similares a marihuana y “piedra”, además de botellas con líquido similar a gasolina.

Vinculación con los incendios del 22 de febrero

La Fiscalía señaló que los cuatro detenidos podrían estar relacionados directamente con los ataques incendiarios registrados el 22 de febrero, hechos que generaron alarma entre residentes y visitantes de Tulum. De acuerdo con las líneas de investigación, las acciones responden a maniobras de intimidación presuntamente orquestadas por células del CJNG.

A disposición del Ministerio Público

Los detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Las investigaciones continúan para ubicar a más integrantes de la estructura criminal y frenar la operación del grupo responsable de los ataques incendiarios en Tulum.