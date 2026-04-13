Cancún, Quintana Roo.— Bajo el discurso de “unidad” y “transformación”, las dirigencias de Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo sostuvieron un encuentro en Cancún que, más allá del mensaje oficial, deja ver un reacomodo político en marcha en Quintana Roo.

En la reunión participaron Johana Acosta, Gerardo Rodríguez López y Renán Sánchez Tajonar, quienes reiteraron su respaldo al proyecto nacional encabezado por Claudia Sheinbaum y al gobierno estatal de Mara Lezama.

El comunicado habla de coordinación, agenda común y resultados para la ciudadanía. Pero en el contexto político actual, el mensaje va más allá: la fotografía y el momento evidencian un cierre de filas frente a movimientos anticipados dentro del propio escenario político local.

Porque mientras algunos actores han comenzado a posicionarse rumbo a futuros procesos, la coalición gobernante responde con una señal clara de control interno y disciplina política. No es casualidad. Es estrategia.

El discurso de “unidad” no solo busca reforzar la narrativa de gobierno, sino también contener fisuras y marcar territorio dentro de la alianza. En política, estos encuentros no ocurren por rutina: ocurren cuando hay necesidad de enviar mensajes.

Y el mensaje es directo, aunque no se diga abiertamente: la ruta está definida, los espacios están alineados y cualquier intento de adelantarse queda, al menos por ahora, fuera del acuerdo.

Los dirigentes insistieron en fortalecer la coordinación territorial y mantener cercanía con la ciudadanía, pero el fondo del encuentro apunta a otra lógica: mantener cohesionada la estructura política ante escenarios de competencia interna.

En Quintana Roo, donde la sucesión política siempre se mueve antes de tiempo, la reunión no solo reafirma una alianza; también advierte que el juego tiene reglas… y que ya hay quienes las están haciendo valer.

Quien quiera entender, que entienda.