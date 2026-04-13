Playa del Carmen, Quintana Roo.– En una apuesta por el desarrollo sostenible y la diversificación económica, el gobierno municipal encabezado por Estefanía Mercado impulsa el rescate de la apicultura como una actividad estratégica que combina tradición, identidad y generación de ingresos para las comunidades.

A través de la Secretaría de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones, autoridades municipales realizaron recorridos en unidades de producción apícola con el objetivo de fortalecer esta práctica ancestral heredada de la cultura maya, la cual hoy representa una alternativa real de sustento para familias del campo.

La titular de la dependencia, Estefanía Hernández, explicó que estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a revalorar la apicultura, particularmente la producción de miel melipona, un producto emblemático de la península de Yucatán que destaca por su alta calidad y creciente demanda en mercados especializados.

Durante la jornada, en coordinación con el director Agropecuario y Pesquero, Alejandro López, se visitaron diversos centros de producción donde apicultores compartieron sus procesos, desde el manejo de colmenas hasta la elaboración de derivados como cera y productos artesanales.

Entre los casos destacados se encuentra el rancho apícola Santa Rosa 2, encabezado por la productora Martina Valdez, con una producción anual cercana a una tonelada de miel, así como el rancho Muñutzi, en la comunidad La Selva, donde el productor José Luis Morales Larios genera alrededor de 750 kilogramos al año.

Estas visitas permiten al gobierno municipal identificar de manera directa las necesidades del sector y diseñar estrategias que fortalezcan toda la cadena productiva, desde quienes inician en la actividad hasta productores consolidados que buscan expandir su capacidad.

Como parte del acompañamiento institucional, también se han impulsado acciones de capacitación, destacando el curso “Apicultura desde cero”, dirigido a 26 productores, con el objetivo de profesionalizar la actividad y generar mayores oportunidades económicas.

Con este tipo de iniciativas, Playa del Carmen no solo preserva una tradición ancestral, sino que abre nuevas rutas de desarrollo económico, fomenta el empleo en comunidades rurales y consolida un modelo de crecimiento sustentable con identidad local.