Cancún, Quintana Roo.– Con una afluencia cercana a los 30 mil visitantes, Cancún superó ampliamente las expectativas durante la reciente temporada de Spring Break, registrando un crecimiento superior al 40 por ciento respecto a la proyección inicial de 21 mil turistas, de acuerdo con autoridades municipales.

El notable flujo turístico se tradujo en una ocupación hotelera superior al 90 por ciento, reflejando la alta demanda del destino y su posicionamiento como uno de los principales polos turísticos a nivel mundial.

La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, destacó que estos resultados confirman el dinamismo económico que genera el turismo en la ciudad, así como la confianza de los mercados internacionales, particularmente de Estados Unidos y Canadá.

“Cancún está más vigente que nunca en la agenda de los viajeros a nivel internacional”, subrayó la alcaldesa al referirse al desempeño de la temporada.

El éxito de este periodo vacacional responde a una combinación de factores estratégicos, entre ellos la promoción efectiva del destino, su amplia conectividad aérea y la preferencia de turistas que, ante otras opciones, eligieron Cancún como su principal alternativa.

Este comportamiento positivo no solo consolida una temporada exitosa, sino que también proyecta un panorama favorable para los próximos periodos vacacionales, reafirmando el liderazgo de Cancún en el turismo internacional, especialmente en el segmento juvenil, que continúa encontrando en este destino una oferta atractiva, segura y de clase mundial.