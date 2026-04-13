Chetumal, Quintana Roo.– La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, impulsa la promoción de Tamalcab como uno de los destinos naturales más atractivos y poco explorados del sur del estado, consolidándolo como una apuesta estratégica para diversificar la oferta turística más allá de los polos tradicionales.

Ubicada frente a la comunidad de Calderitas, en la bahía de Chetumal, Tamalcab se presenta como un paraíso natural accesible en lancha en pocos minutos, donde predominan paisajes vírgenes, tranquilidad y contacto directo con la biodiversidad de la región.

Durante un recorrido por la zona, la mandataria destacó que este sitio no solo resalta por su belleza escénica, sino también por ofrecer experiencias únicas como el avistamiento de delfines en su hábitat natural, lo que lo posiciona como un destino con alto potencial turístico sustentable.

Tamalcab forma parte de la estrategia estatal para detonar el desarrollo del sur de Quintana Roo, promoviendo un modelo turístico más equilibrado que genere bienestar para las comunidades locales, al tiempo que preserva el entorno natural. La isla, prácticamente virgen y rodeada de ecosistemas de gran valor, representa una oportunidad para fortalecer el turismo ecológico y de bajo impacto.

Además, este impulso se alinea con la visión de crecimiento sostenible del Caribe mexicano, donde se busca que el desarrollo turístico no solo atraiga visitantes, sino que también beneficie directamente a la población y proteja los recursos naturales.

Con acciones como esta, el gobierno estatal posiciona a Chetumal y sus alrededores como un nuevo referente turístico, invitando a redescubrir el sur del estado como un destino auténtico, biodiverso y lleno de riqueza natural.