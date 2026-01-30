Puerto Morelos, Quintana Roo.— En una decisión clave para fortalecer la estructura institucional del municipio, el Cabildo de Puerto Morelos aprobó en su XXXVII Sesión Ordinaria el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria (SEDEyMR), con lo que se consolida un paso más en la construcción del marco jurídico que regirá a la administración municipal.

La presidenta municipal Blanca Merari Tziu Muñoz celebró la aprobación del documento y reconoció el trabajo realizado por la titular de la SEDEyMR, Elena Gutiérrez Briceño, así como el acompañamiento de las secretarías General y Técnica en la revisión y afinación del reglamento. La alcaldesa subrayó que este avance demuestra el compromiso de su administración con la institucionalidad y la profesionalización del servicio público.

“Estamos sentando las bases para que cada dependencia municipal reglamente su actividad. Al finalizar la administración dejaremos un ayuntamiento más ordenado, en el que cada secretaría tenga un marco legal que guíe sus acciones”, afirmó la presidenta municipal al destacar la importancia de que las áreas operen con reglas claras y funciones definidas.

El nuevo reglamento está integrado por cuatro títulos —Generalidades; Estructura; Facultades y responsabilidades; y Suplencias y disposiciones finales—, organizados en cinco capítulos que abarcan desde las disposiciones generales hasta la estructura orgánica, las funciones de la Dirección General de Fomento Económico y de la Dirección General de Ventanilla Única, Mejora Regulatoria y Digitalización de Trámites. El documento suma 30 artículos que establecen con precisión las atribuciones de cada unidad administrativa.

Con esta aprobación, Puerto Morelos reafirma su ruta hacia un gobierno moderno, eficiente y con reglas claras, enfocado en fortalecer la economía local, mejorar los procesos regulatorios y brindar mayor certeza a la ciudadanía y al sector productivo.