Playa del Carmen, Quintana Roo.— Playa del Carmen vive uno de los momentos más sólidos en materia de seguridad gracias a la estrategia integral impulsada por la presidenta municipal Estefanía Mercado, cuyo gobierno logró en 2025 una reducción del 46.1% en homicidios dolosos y del 14% en robo a casa habitación en comparación con el año anterior.

La alcaldesa destacó que estos resultados son el reflejo directo de una política pública seria, coordinada y con inversiones sin precedentes. Playa del Carmen es hoy la ciudad con mayor inversión per cápita en seguridad en todo el país, un indicador que confirma la prioridad que su administración ha dado a la protección de las familias playenses.

“La seguridad de las familias playenses es y seguirá siendo nuestra prioridad. Estos resultados demuestran que cuando se invierte, se coordina y se trabaja con seriedad, sí se puede avanzar en la construcción de paz”, señaló Estefanía Mercado.

La presidenta municipal subrayó que los avances no son casualidad, sino fruto del fortalecimiento institucional, la profesionalización de los cuerpos policiacos y una visión clara para recuperar la tranquilidad en los hogares del municipio. “Aquí tomamos el toro por los cuernos. Decidimos enfrentar el reto de la seguridad con responsabilidad, con estrategia y sin simulaciones, porque nuestra gente merece vivir tranquila”, afirmó.

Mercado reconoció que gran parte del éxito se debe a la permanente coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y con el Gobierno del Estado, liderado por la gobernadora Mara Lezama. A ello se suma la colaboración del Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado, cuya labor conjunta ha sido esencial para consolidar estos resultados.

“La coordinación entre los tres niveles de gobierno ha sido clave. Cuando trabajamos unidos, con objetivos claros y poniendo al pueblo al centro, los resultados se reflejan en la vida diaria de las personas”, afirmó.

Aunque reconoce que todavía existen retos, Estefanía Mercado reiteró que su administración no bajará la guardia y seguirá actuando con transparencia y firmeza.