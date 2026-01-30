Cancún, Quintana Roo.— La tranquilidad de la Supermanzana 248 se rompió durante la madrugada de este viernes cuando “La Palapita”, ubicada sobre la avenida Kabah, ardió en llamas sin que hasta ahora se conozca el origen del siniestro.

Bomberos y cuerpos de emergencia acudieron de inmediato, pero el fuego ya había consumido gran parte de la estructura. Aunque las autoridades aún realizan peritajes para determinar si se trató de un accidente o un incendio provocado, una de las líneas de investigación apunta a una posible extorsión del crimen organizado, debido a que el establecimiento ya había sufrido amenazas y hechos similares en ocasiones anteriores, según fuentes consultadas.

El sitio fue acordonado por elementos de la Policía Quintana Roo y la Fiscalía General del Estado, quienes ya realizan entrevistas, revisan cámaras de vigilancia de la zona y buscan indicios que permitan confirmar si el incendio fue intencional.

Vecinos señalaron que el fuego comenzó de manera repentina, sin actividad previa dentro del lugar, lo que refuerza la sospecha de un ataque dirigido, posiblemente relacionado con cobro de piso, una práctica delictiva que ha golpeado en repetidas ocasiones a pequeños negocios en Cancún.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Las autoridades mantienen el hermetismo, pero se espera que en las próximas horas se dé a conocer el resultado preliminar de los peritajes.

El caso se suma a otros ataques contra comercios en la ciudad, lo que aumenta la presión para esclarecer si el incendio forma parte de una cadena de agresiones vinculadas a grupos criminales que operan en la región.