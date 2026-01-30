Cancún, Q. R..— Con un mensaje claro de respaldo y acompañamiento, la Presidenta Municipal Ana Paty Peralta encabezó la ceremonia de graduación de los cursos y talleres de autoempleo del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), donde se entregaron 120 reconocimientos a 64 cancunenses que concluyeron su formación durante el periodo julio-octubre de 2025.

En el evento realizado en la Casa de la Mujer Emprendedora, la alcaldesa destacó el esfuerzo de cada participante y celebró que hayan decidido invertir tiempo y dedicación para mejorar sus habilidades y crear nuevas oportunidades para su crecimiento personal y económico.

“Hoy entregamos reconocimientos, pero más que números, son historias de esfuerzo, de mujeres que decidieron no estancarse; vamos a seguir abriendo puertas para ustedes, acompañándolas, impulsándolas y respaldándolas, porque ustedes no están solas”, afirmó Ana Paty, reafirmando que el Ayuntamiento mantiene una política firme de apoyo a la autonomía femenina.

La titular del IMM, Miroslava Reguera Martínez, subrayó que estos talleres no solo brindan herramientas técnicas, sino que fortalecen la autoestima, la independencia y, sobre todo, la dignidad de las mujeres que los toman. Entre los cursos impartidos destacan uñas de acrílico, diseño de cejas, corte de cabello, pestañas 1x1, bolsas tejidas, alaciado progresivo, automaquillaje, manicura spa, velas artesanales, entre otros.

Acompañada por la directora del IMM, la regidora Olga Esther Moo Tuz y el secretario general del Ayuntamiento, Pablo Gutiérrez Fernández, la alcaldesa recorrió los stands donde las graduadas expusieron los productos y servicios que ahora están listas para ofrecer.

Con este esfuerzo, el gobierno municipal de Ana Paty Peralta reafirma su compromiso con la creación de espacios accesibles de capacitación que impulsen el bienestar, la autonomía económica y el empoderamiento de las mujeres en Cancún.