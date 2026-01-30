Cancún. — El próximo 23 de marzo inicia en Quintana Roo la credencialización universal de salud, una medida sin precedentes para asegurar que ninguna persona quede sin acceso a atención médica en instituciones públicas, anunció la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Durante el programa “La Voz del Pueblo”, la mandataria explicó que esta nueva credencial permitirá recibir servicios médicos gratuitos en el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y otras unidades públicas, incluidas instalaciones operadas por las Fuerzas Armadas. El registro estará vinculado a un expediente clínico digital universal con foto, huella dactilar y datos de contacto, lo que agilizará trámites y reducirá tiempos de espera.

Lezama Espinosa subrayó que esta acción forma parte de la política nacional de universalización de la salud impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y destacó que en 2026 la salud será un eje central de su gobierno. “Queremos que ninguna persona se quede sin atención médica”, reiteró.

La credencialización universal se complementa con inversiones en infraestructura hospitalaria: actualmente se construyen siete hospitales, entre ellos la nueva Unidad de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio del IMSS, equipada con tecnología de tercer nivel como tomógrafos y salas de endoscopía.

Además, el estado avanza con programas innovadores como el Turno Nocturno en salud, que ofrece atención de primer nivel, medicamentos y traslados médicos entre las 21:00 y las 4:00 horas en Cancún y Playa del Carmen. A ello se suma el programa social “Abrigando Corazones”, dirigido a personas mayores para prevenir enfermedades durante los frentes fríos.

Con estas acciones, Quintana Roo consolida un sistema de salud más accesible, moderno y orientado al bienestar de la población, reafirmando el compromiso del gobierno estatal de no dejar a nadie atrás.