Puerto Aventuras, Quintana Roo, 9 de febrero de 2026.— Con una visión de fortalecimiento comunitario y turístico, el gobierno que encabeza Estefanía Mercado presentó de manera oficial el programa artístico y musical del Carnaval de Puerto Aventuras 2026, una celebración que este año destaca por su organización, seguridad y proyección como uno de los eventos más importantes de la alcaldía.

En representación de la presidenta municipal, el presidente honorario del DIF, Eduardo Asencio Martínez, subrayó que Puerto Aventuras contará con un carnaval “digno, bien organizado y, sobre todo, seguro”, diseñado para que las familias disfruten con tranquilidad y orgullo. Remarcó que el desfile recorrerá 2.5 kilómetros, lo que permitirá mayor participación ciudadana y una presencia sólida del evento en toda la comunidad.

La secretaria municipal de Turismo, Estefanía Hernández Flores, destacó que el Carnaval será una plataforma clave para impulsar a Puerto Aventuras como microdestino turístico. “Queremos que más visitantes conozcan la belleza y la identidad de esta alcaldía. El Carnaval es una oportunidad para proyectarla como un atractivo propio y vibrante”, afirmó.

El programa artístico se llevará a cabo los días 16 y 17 de febrero, con música, cultura y un gran desfile que partirá desde la calzada Puerto Maya y culminará en la Alcaldía de Puerto Aventuras. Se prevé una asistencia aproximada de 3 mil personas por día, convirtiendo este evento en un punto de encuentro y convivencia para la población.

El 16 de febrero se presentarán Trío Caribeño “Playa Linda” y “Comando Norteño”; mientras que el 17 subirán al escenario Anabel Mendoza, el Dueto Rivera Sunset y Johanka Machado, “La Diosa y la Gitana de la Salsa”, garantizando dos noches de fiesta y baile.

Por su parte, el alcalde de Puerto Aventuras, Gilberto Gómez Martínez, señaló que el carnaval “es una expresión viva de la identidad local”, y agradeció el apoyo de la presidenta Estefanía Mercado para fortalecer esta tradición que reúne a las familias y mantiene vigente el espíritu cultural de la comunidad.

En esta edición participarán 13 candidatas y candidatos a reinas y reyes, además de comparsas que llenarán de color, música y creatividad las calles de Puerto Aventuras.

A la presentación acudieron también autoridades municipales como el director del Instituto de la Cultura y las Artes, Ernesto Martínez; la secretaria de Servicios Públicos Municipales, Julieta Martín; el director de Espectáculos, Ricardo del Valle; además de las y los soberanos del Carnaval 2025.