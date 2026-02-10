Chetumal, Quintana Roo, 9 de febrero de 2026.– En una sesión ágil y orientada a fortalecer el marco jurídico estatal, la Comisión Permanente de la XVIII Legislatura turnó a comisiones diversas iniciativas que buscan modernizar leyes en temas anticorrupción, protección de la niñez, movilidad e inclusión para personas con discapacidad.

La sesión número 8 fue presidida por la diputada Jennifer Rubio Tello, con la asistencia de la diputada Diana Gutiérrez y los legisladores Jorge Cabrera Tinajero, Saulo Aguilar Bernés, José María Chacón, Santiago Frías Canché y Ángel Álvarez Cervera.

Actualización al Sistema Anticorrupción

Se presentó la iniciativa de la diputada Gabriela Mora Castillo y el diputado Ricardo Velazco Rodríguez, quienes plantean adecuaciones a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado. Su propuesta busca actualizar definiciones e instituciones para mejorar la operación y coordinación del sistema.

Protección a menores ante riesgos de IA

El diputado Rubén Antonio Carrillo Buenfil presentó una reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, orientada a establecer mecanismos de prevención, atención y reparación integral frente a formas de violencia generadas por el uso de inteligencia artificial. La propuesta coloca en el centro la protección de menores ante riesgos tecnológicos emergentes.

Seguridad en la micromovilidad

Otra iniciativa turnada fue presentada por el diputado Filiberto Martínez Méndez, quien plantea medidas de seguridad específicas para vehículos de micromovilidad dentro de la Ley de Movilidad del Estado, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial.

Inclusión para personas con discapacidad visual

Finalmente, se leyó una iniciativa del mismo legislador que propone reformas a la Ley de Protección y Bienestar Animal y a la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Busca garantizar el acceso pleno de personas con discapacidad visual que utilizan perros guía a cualquier espacio público y a los servicios de transporte.

Las iniciativas, ahora en manos de las comisiones respectivas, abren el camino para fortalecer la normatividad estatal en temas sensibles y de alta prioridad social. Cada propuesta será analizada con miras a su próxima discusión en el pleno.