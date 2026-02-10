Cancún, Q. Roo., 09 de febrero de 2026.— En una apuesta clara por una ciudad más ordenada y centrada en las personas, la Presidenta Municipal Ana Paty Peralta realizó un recorrido de supervisión por los cruces seguros recientemente intervenidos en la Avenida Huayacán, Avenida 135 y Avenida Colegios, zonas donde ya se observa una mejora tangible en la movilidad y la seguridad de miles de peatones.

La intervención de 500 metros permite reorganizar el flujo vehicular y reducir riesgos para quienes transitan en horas de mayor tráfico. Durante la visita, vecinas y vecinos del comité de Contraloría Social expresaron su agradecimiento por la nueva señalética y el ordenamiento vial, resaltando que durante años era urgente contar con espacios seguros para cruzar.

“Durante muchos años la ciudad se construyó sin pensar en las personas; hoy la prioridad son obras de movilidad con semáforos peatonales, banquetas adecuadas, líneas podotáctiles, bolardos y rampas para garantizar seguridad”, afirmó la Presidenta Municipal.

Posteriormente, Peralta recorrió la obra de modernización de la red de semáforos en la intersección de la Avenida Heberto Herrera y Avenida Lak’in, que ya supera el 44 por ciento de avance y forma parte del proyecto que contempla 10 cruces seguros en Cancún. La obra beneficiará directamente a habitantes de fraccionamientos como Cielo Nuevo y Paseos del Mar, quienes podrán desplazarse caminando hacia comercios y servicios con mejores condiciones de seguridad.

La alcaldesa llamó a la ciudadanía a mantener limpia la vía pública para evitar encharcamientos, tapones en pozos de absorción y mala imagen urbana, reforzando el trabajo conjunto entre gobierno y comunidad.

En el recorrido participaron titulares de distintas áreas municipales, incluida la Contraloría, Tesorería, Obras Públicas, Transporte, IMPLAN y Transparencia.