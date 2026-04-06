Cancún, Q. Roo, 4 de abril de 2026.— En plena temporada vacacional de Semana Santa, la presidenta municipal, Ana Paty Peralta, reforzó el llamado a disfrutar de las playas públicas de Cancún, destacando su acceso gratuito y la calidad internacional que las posiciona entre las mejores del Caribe.

Durante un recorrido de supervisión en Playa Marlín, la alcaldesa subrayó que los arenales del destino no solo son abiertos al público, sino que cuentan con infraestructura y servicios diseñados para garantizar una experiencia segura, ordenada y cómoda tanto para turistas como para locales.

El municipio cuenta con siete playas certificadas con el distintivo Blue Flag, un reconocimiento que avala estándares de excelencia en limpieza, seguridad, servicios y gestión ambiental. Estas playas disponen de estacionamiento gratuito, accesibilidad universal, sanitarios con regaderas, señalética adecuada, contenedores de residuos, torres de guardavidas y módulos de atención turística.

Además, se mantiene presencia permanente de personal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) y de la Policía Turística, quienes brindan orientación, vigilancia y apoyo a los visitantes.

En este contexto, Peralta exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de cobro indebido por el acceso a playas, recordando que estos espacios son públicos. Para ello, puso a disposición el número de atención de ChatCun: 998 778 4500, a fin de que las autoridades actúen de manera inmediata.

La edil también reiteró la importancia de conservar estos entornos naturales, recordando que las playas son espacios libres de humo y que está prohibido el ingreso de envases de vidrio, como parte de las medidas para proteger tanto a los visitantes como al ecosistema.

Finalmente, hizo una invitación abierta a disfrutar del mar Caribe con responsabilidad, privilegiando el respeto al medio ambiente y la convivencia ordenada durante este periodo vacacional.

Playas públicas con distintivo Blue Flag en Cancún:

Del Niño, Las Perlas, Chac Mool, Marlín, Ballenas, Delfines y Coral.