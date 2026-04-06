Cancún, Quintana Roo.– Un operativo sorpresa desplegado durante la madrugada de este lunes 6 de abril en distintos puntos de la ciudad dejó como saldo el aseguramiento de más de 100 motocicletas, varias de ellas con reporte de robo, así como el decomiso de armas blancas y presuntas dosis de mariguana.

La acción, dirigida contra grupos de motociclistas conocidos como “rodadas”, derivó también en la detección de menores de edad participando en estas concentraciones, lo que encendió alertas entre las autoridades por el riesgo que representan estas movilizaciones nocturnas.

Hallazgos y aseguramientos

De acuerdo con información preliminar, los filtros de revisión permitieron ubicar:

Motocicletas sin documentación o con alteraciones en sus números de serie

Unidades con reporte de robo vigente

Armas blancas en posesión de algunos conductores

Presuntas sustancias ilícitas

Presencia de menores de edad en actividades irregulares

Las motocicletas fueron trasladadas al corralón correspondiente, mientras que varias personas quedaron a disposición de las autoridades para el deslinde de responsabilidades.

Línea de investigación por homicidio

Uno de los puntos que ha elevado la gravedad del operativo es que, según versiones preliminares, entre los motociclistas asegurados podría encontrarse un sujeto presuntamente relacionado con el atropellamiento de una mujer en la Región 100, sobre la avenida José López Portillo, hecho que le habría causado la muerte días atrás.

Esta línea de investigación aún no ha sido confirmada oficialmente, pero ya forma parte de las indagatorias abiertas por las autoridades ministeriales.

Rodadas bajo la lupa

Las llamadas “rodadas” han sido señaladas en múltiples ocasiones por generar desorden vial, conducir de manera temeraria y, en algunos casos, estar vinculadas con conductas delictivas. Este operativo marca un endurecimiento en la respuesta institucional ante este fenómeno.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial detallando el número de detenidos ni las imputaciones específicas, pero se espera que en las próximas horas se amplíe la información conforme avancen las investigaciones.

El mensaje es claro: la tolerancia a estos grupos se está agotando, y la vigilancia sobre este tipo de concentraciones irá en aumento en Cancún.