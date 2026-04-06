Cancún, Quintana Roo.— El Caribe Mexicano vive una de sus mejores temporadas turísticas en años. Durante la Semana Santa 2026, Quintana Roo no solo mantiene su liderazgo como destino internacional, sino que supera las cifras registradas en 2025, confirmando su posición como uno de los polos vacacionales más demandados del mundo.

De acuerdo con información dada a conocer por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, la entidad alcanzó una ocupación hotelera promedio del 80.7%, por encima del 78.9% registrado el año anterior, lo que evidencia un crecimiento sostenido en la preferencia de turistas nacionales e internacionales.

Tan solo en la presente semana, más de 600 mil visitantes arribaron a los distintos destinos del Caribe Mexicano, desde Cancún hasta Tulum y la Riviera Maya, disfrutando de la amplia oferta que combina playas de clase mundial, infraestructura hotelera de primer nivel y experiencias turísticas diversificadas.

Además, las autoridades estiman que al cierre del periodo vacacional se superará la cifra de 1.2 millones de turistas, consolidando una temporada alta con resultados históricos para la industria turística del estado.

El incremento en la afluencia también se traduce en más de 10 mil visitantes adicionales respecto al mismo periodo del año pasado, reflejando la confianza del mercado global en el destino y el fortalecimiento de su conectividad, servicios y promoción internacional.

Con estos indicadores, Quintana Roo reafirma su papel como motor turístico del país y consolida al Caribe Mexicano como la llamada Capital Mundial de las Vacaciones, un título que, en los hechos, hoy se respalda con cifras y una creciente demanda global.