Cancún, Quintana Roo.– En una medida que busca aliviar la carga económica de las familias y fomentar la regularización del patrimonio, la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, promovió el uso de la figura legal de la prescripción del impuesto predial como una alternativa accesible para quienes mantienen adeudos acumulados.

La edil explicó que, conforme a la ley, las deudas por este concepto prescriben, lo que significa que únicamente se exige el pago correspondiente a los últimos cinco años, eliminando cargos anteriores que en muchos casos resultaban impagables.

Alivio económico directo a las familias

El impacto de esta medida ya se refleja en casos concretos. De acuerdo con la autoridad municipal, contribuyentes con adeudos que superaban los 200 mil pesos han logrado regularizar su situación pagando montos significativamente menores, incluso cercanos a los ocho mil pesos.

Este mecanismo no solo permite ponerse al corriente en obligaciones fiscales, sino también recuperar certeza jurídica sobre los bienes inmuebles, un aspecto clave para la estabilidad patrimonial de las familias cancunenses.

Trámite directo y sin intermediarios

La presidenta municipal fue enfática: el procedimiento debe realizarse de manera personal, sin gestores ni intermediarios. Para acceder al beneficio, los ciudadanos deben presentar su documentación que acredite la propiedad del inmueble, incluyendo escrituras.

El proceso puede realizarse en la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento o en los módulos instalados durante las jornadas del programa “Día del Pueblo. Cancún nos une por la transformación”, que se llevan a cabo en diferentes puntos de la ciudad.

Cultura de cumplimiento y confianza ciudadana

Esta estrategia forma parte de un enfoque que busca fortalecer la cultura contributiva sin afectar la economía familiar, generando condiciones para que más ciudadanos se regularicen de manera voluntaria.

La administración municipal apuesta así por un modelo de cercanía y confianza, donde el ciudadano encuentra soluciones viables en lugar de obstáculos burocráticos.

Marco legal

La prescripción de adeudos fiscales, incluido el impuesto predial, se sustenta en el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, que establece un plazo general de cinco años para la extinción de este tipo de obligaciones.

Con esta medida, el gobierno municipal de Cancún refuerza su política de apoyo directo a la ciudadanía, facilitando que más familias puedan ordenar su situación patrimonial y avanzar con certeza jurídica.