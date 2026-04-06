Bacalar, Quintana Roo.– La riqueza cultural del sur del estado encontró un nuevo escaparate con la apertura de la tienda artesanal “Maya Há” en el emblemático Fuerte de San Felipe, un espacio que no solo promueve el arte tradicional, sino que fortalece directamente la economía de las comunidades.

Impulsada por la gobernadora Mara Lezama, esta iniciativa reúne piezas elaboradas por artesanas y artesanos de diversas comunidades de los 11 municipios del estado, consolidando un modelo que apuesta por el comercio justo y la preservación cultural.

Artesanía sin intermediarios: beneficio directo

A diferencia de esquemas tradicionales, esta tienda elimina intermediarios, permitiendo que las ganancias lleguen directamente a quienes producen cada pieza.

En el lugar se pueden encontrar:

Bordados tradicionales

Piezas de madera y bejuco

Bolsas de palma

Macramé

Joyería con materiales naturales

Cada artículo representa conocimiento ancestral y técnicas transmitidas de generación en generación, lo que convierte a la tienda en un punto de encuentro entre tradición y turismo.

Cultura viva frente a la Laguna de los Siete Colores

Ubicada frente a uno de los paisajes más icónicos del Caribe Mexicano, la tienda “Maya Há” no solo es un punto de venta, sino una experiencia cultural para visitantes nacionales e internacionales, quienes ahora pueden adquirir productos auténticos con identidad quintanarroense.

El proyecto también se inserta en el crecimiento turístico de Bacalar, ampliando el alcance de los artesanos hacia nuevos mercados y fortaleciendo su presencia en uno de los destinos con mayor proyección en el estado.

Más que artesanías: identidad y orgullo

Más allá del impacto económico, esta iniciativa representa una estrategia clara: posicionar la cultura como eje del desarrollo.

Cada pieza que se exhibe en “Maya Há” no es solo un producto: es historia, identidad y orgullo de las comunidades.

En Bacalar, la tradición ya no está a la sombra del turismo: ahora es protagonista.