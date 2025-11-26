Playa del Carmen.— En un gesto de unión y conciencia social, el Ayuntamiento de Playa del Carmen iluminó de color naranja el Arco de Acceso Norte y el Palacio Municipal, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La iluminación, visible desde distintos puntos de la ciudad, representa un llamado contundente a erradicar la violencia de género y reafirma el compromiso del gobierno municipal con la defensa de los derechos de las mujeres y niñas.

El color naranja, emblema mundial de esta lucha, simboliza esperanza, igualdad y el compromiso colectivo para construir una sociedad libre de violencia. Con esta acción, el municipio busca fortalecer la sensibilización ciudadana y promover la reflexión sobre la urgencia de prevenir, atender y sancionar toda forma de agresión contra las mujeres.

Autoridades municipales destacaron que, más allá del simbolismo, se mantiene un trabajo constante a través de programas de atención psicológica y jurídica, capacitaciones en igualdad de género, y campañas de prevención que alcanzan comunidades, escuelas y centros de trabajo.

“El mensaje es claro: ninguna mujer debe vivir con miedo ni sentirse sola. Este gobierno trabaja todos los días para garantizar espacios seguros y una vida libre de violencia”, señalaron representantes del Ayuntamiento.

La jornada conmemorativa incluyó también la iluminación del Palacio Municipal antiguo, sumándose a la campaña global impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) bajo el lema *“Pinta el mundo de naranja: invierte para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas”*.

Con esta iniciativa, Playa del Carmen reitera su compromiso de seguir impulsando políticas públicas, acciones preventivas y mecanismos de apoyo integral que fortalezcan la seguridad, dignidad y bienestar de todas las mujeres.