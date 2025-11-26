En conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Sala Regional en Quintana Roo y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) realizó la conferencia “Violencia de Género”, impartida por la psicóloga Natalia Fernanda Tavizón Otero, especialista del Instituto Municipal de la Mujer del municipio de Benito Juárez.

El evento reunió a personal jurisdiccional y administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción de Quintana Roo (TJAAQROO), encabezado por las magistradas Nayeli del Carmen Solís Poot y Claudia Carrillo Gasca, titulares de la Tercera Sala Ordinaria y la Cuarta Sala Especializada, respectivamente.

Durante la ponencia, Tavizón Otero abordó las distintas manifestaciones de la violencia de género, desde las más visibles —como la física y sexual— hasta aquellas más normalizadas, como la psicológica, económica y simbólica. Destacó la importancia de la capacitación institucional para prevenir la violencia en los entornos laborales y promover una cultura de respeto y equidad.

Las magistradas participantes resaltaron que este tipo de actividades fortalecen el compromiso del Poder Judicial con la igualdad sustantiva y la erradicación de toda forma de discriminación. “La justicia no puede ser plena si las mujeres siguen enfrentando barreras estructurales o contextos de violencia. Nuestro deber es garantizar espacios seguros y libres de todo tipo de agresión”, coincidieron.

El TJAAQROO reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia permanente de sensibilización y formación en perspectiva de género, dirigida a su personal y abierta al diálogo con instituciones especializadas. El objetivo, señalaron, es consolidar una justicia administrativa que incorpore la igualdad como principio rector en todos sus procesos.

Con este evento, el Tribunal refrenda su compromiso con la construcción de entornos laborales seguros, el fortalecimiento de la conciencia colectiva sobre los derechos de las mujeres y el impulso a una justicia con rostro humano, donde la empatía y el respeto sean pilares del servicio público.