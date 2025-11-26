Cancún, Quintana Roo.— En una sesión cargada de significado político y social, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la última reunión del año de la *Mesa de Seguridad y Justicia para Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes*, donde hizo un llamado contundente a fortalecer los valores, la unidad familiar y las políticas públicas que garanticen la paz desde el núcleo de la sociedad.

“La paz no se decreta: se construye desde los hogares, con valores, con presencia de los padres, con amor y con escucha”, afirmó la mandataria al reconocer el trabajo conjunto de las instituciones estatales, municipales y de la sociedad civil que conforman esta Mesa, la cual —subrayó— ha marcado un precedente nacional por su enfoque integral y humano.

Acompañada por la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, la gobernadora agradeció la labor de cada integrante y pidió mantener la intensidad de los esfuerzos interinstitucionales que han permitido fortalecer la atención a mujeres y menores de edad, dos sectores históricamente vulnerables.

En su mensaje, Lezama insistió en la necesidad de redoblar acciones preventivas frente a fenómenos como la violencia doméstica, el abuso infantil y los riesgos digitales. “Hoy más que nunca debemos cuidar lo que nuestras hijas e hijos ven en internet, en lo que juegan, en lo que escuchan. El verdadero blindaje social empieza en casa”, señaló.

Por su parte, la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta de la Peña, destacó que la agenda común entre los tres niveles de gobierno ha permitido crear redes de impulso para la niñez y programas de capacitación económica para mujeres emprendedoras, consolidando así una política pública con perspectiva de género y justicia social.

El magistrado Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia, informó que la Universidad Judicial ha incorporado la formación en derechos humanos y perspectiva de género como ejes fundamentales. Además, recordó que desde 2024 Quintana Roo cuenta con un juzgado especializado en adopciones, ubicado en Chetumal, y que ya se proyecta abrir otro en la zona norte del estado.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres, anunció la creación de una ludoteca dentro del Centro de Reinserción Social de Cancún, destinada a los hijos de mujeres privadas de la libertad, con personal especializado para garantizar su bienestar y desarrollo.

Durante la sesión, Elibenia Pineda, fundadora de la Mesa de Seguridad y Justicia, subrayó que este espacio cumple seis años de trabajo ininterrumpido y se ha convertido en modelo para otras entidades del país, por su capacidad de coordinación y resultados tangibles.

Finalmente, la gobernadora Mara Lezama refrendó su compromiso de continuar impulsando políticas centradas en las personas, en especial en las niñas, niños y adolescentes, quienes —dijo— “no solo son el futuro, sino el presente que debemos proteger”.

“En Quintana Roo la justicia social se construye con hechos, no con discursos. La paz se siembra en cada hogar y florece cuando gobierno y sociedad caminan juntos”, concluyó la mandataria.