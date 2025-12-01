Playa del Carmen, Quintana Roo.— Playa del Carmen hizo historia este sábado al convertirse en el primer municipio de México donde la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, entregó personalmente viviendas del nuevo Programa Nacional de Vivienda del Infonavit.

Acompañada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa y con la anfitrionía de la presidenta municipal Estefanía Mercado, la mandataria federal encabezó la entrega de 225 viviendas en el fraccionamiento El Edén, de un total de 992 que conforman la primera etapa.

En entrevista, Estefanía Mercado destacó que este día marca un antes y un después para las familias playenses, pues es en Playa del Carmen donde inicia el cumplimiento de una de las primeras promesas del nuevo gobierno federal en materia de vivienda. Afirmó que Playa del Carmen hace historia al convertirse en el primer municipio del país donde la presidenta entrega viviendas de manera directa, lo que abre una nueva etapa de justicia social para la población.

La alcaldesa explicó que este logro se debe a la coordinación entre la federación, el estado y el municipio. Detalló que uno de los acuerdos fundamentales con Infonavit fue que el Ayuntamiento exentara los trámites municipales relacionados con la autorización del proyecto, lo que redujo costos y aceleró su ejecución. Esto, dijo, consolidó a Playa del Carmen como punta de lanza del nuevo programa federal de vivienda.

Mercado informó que el municipio ya gestiona con Infonavit y desarrolladoras certificadas la construcción de hasta seis mil viviendas adicionales, ante la alta demanda y el crecimiento acelerado de Playa del Carmen, uno de los municipios de mayor expansión en Latinoamérica.

Recordó que la reciente creación de la Dirección de Vivienda y Regularización permitirá avanzar en la entrega de títulos de propiedad y ofrecer certeza jurídica a miles de familias. Destacó que se prioriza a mujeres, personas con menos recursos y grupos vulnerables, bajo el principio de poner primero a quienes más lo necesitan.

Añadió que continúan las mesas de diálogo con el ejido y con el Gobierno del Estado para asegurar reservas territoriales que garanticen un crecimiento ordenado en los próximos años.

Claudia Sheinbaum entrega llaves de viviendas en El Edén

Durante la ceremonia, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó su compromiso de construir un millón doscientas mil viviendas durante su sexenio, dirigidas principalmente a familias de menores ingresos. Enfatizó que el nuevo modelo del Infonavit elimina los créditos impagables del pasado y adelantó que cinco millones de familias serán beneficiadas con reestructuraciones más justas, junto con apoyos equivalentes en el Fovissste.

También recordó que los programas sociales, como la pensión para adultos mayores, el apoyo a personas con discapacidad y las Becas Benito Juárez, ya son derechos constitucionales. En materia de salud, anunció que el programa Salud Casa por Casa garantizará visitas médicas periódicas y abasto gratuito de medicamentos mediante las Farmacias del Bienestar.

Sheinbaum adelantó la ampliación de preparatorias, universidades y apoyos para mujeres de 60 a 64 años, reafirmando que su gobierno se sustenta en honestidad, combate a la corrupción y cercanía con la gente.

Mara Lezama celebra un logro de justicia social

La gobernadora Mara Lezama calificó la entrega de viviendas como un acto emblemático de transformación, justicia e igualdad. Señaló que las primeras 225 viviendas representan certeza, derechos garantizados y un futuro digno para las familias trabajadoras de Quintana Roo.

Reafirmó que este logro es fruto del trabajo conjunto entre el Gobierno de México, Infonavit, el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Playa del Carmen y la iniciativa privada.

Este gobierno cumple porque está hecho para el pueblo, expresó.