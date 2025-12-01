En uno de los momentos más complejos para la administración federal, el expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció desde su rancho “La Chingada”, en Palenque, Chiapas, para presentar su nuevo libro “Grandeza”.

Su mensaje llega mientras el gobierno enfrenta un entorno político tenso marcado por la crisis interna en la Fiscalía General de la República (FGR), los efectos visibles de un desgaste natural en la imagen de Claudia Sheinbaum, y los recientes escándalos por huachicol y el caso “La Barredora”, que han intensificado el debate público.

Un mensaje desde el refugio simbólico del obradorismo

A través de un video difundido en sus redes sociales, López Obrador recurrió a uno de sus escenarios favoritos —su rancho— para reforzar la narrativa que lo caracteriza: cercanía con el “México profundo” y reivindicación de las raíces culturales.

Pero la reaparición ocurre en un contexto donde su movimiento requiere cohesión interna y un referente discursivo, justo cuando las instituciones enfrentan cuestionamientos y presiones.

“Grandeza”: cultura, identidad y un recordatorio político

En la presentación, AMLO explicó que Grandeza está dedicado a reivindicar “a la civilización negada”, retomando conceptos del antropólogo Guillermo Bonfil Batalla. Destacó que los conocimientos, valores y tradiciones de los pueblos originarios sostienen la identidad de México “a pesar de los pesares”.

Aunque el mensaje se enfoca en lo cultural, el momento político le da otra lectura: AMLO vuelve a marcar presencia y a reforzar la narrativa que alimenta al obradorismo en un momento en que la conversación pública se encuentra fragmentada.

Un contexto que presiona al gobierno

La aparición del exmandatario coincide con:

Una crisis severa en la FGR, con investigaciones controvertidas y tensiones internas.

Un desgaste natural en la popularidad de Claudia Sheinbaum, que ha generado ajustes en la comunicación y en la estrategia del gobierno para sostener la confianza pública.

Nuevas acusaciones de huachicol, que han puesto bajo la lupa a actores cercanos al movimiento.

El escándalo de “La Barredora”, que expone posibles omisiones y fallas en la operación institucional.

Aunque la baja en los niveles de aprobación de la presidenta no representa un desplome, sí refleja un escenario más exigente para el gobierno federal, que enfrenta demandas crecientes de resultados y claridad institucional.

Una reaparición calculada

En términos políticos, el mensaje de López Obrador cumple dos funciones:

Reforzar el relato cultural e histórico que sostiene su base política. Respaldar simbólicamente al movimiento en momentos de tensión institucional.

El expresidente reaparece no solo para presentar un libro, sino para recordar su papel como figura de referencia en un movimiento que enfrenta desafíos y necesita cohesión.

Sin estridencias, pero con el peso de su presencia, AMLO envía un mensaje claro: sigue atento al rumbo del país y dispuesto a intervenir en el debate cuando la coyuntura lo exige.