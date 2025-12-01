Con un discurso centrado en unidad, proyección internacional y consolidación turística, la presidenta municipal Ana Paty Peralta encabezó la inauguración del TUI Socca World Championship 2025, el evento deportivo más grande que ha recibido Cancún en esta disciplina y que por primera vez se realiza en el continente americano.

El certamen reúne a 32 selecciones nacionales y coloca al destino bajo los reflectores globales, combinando deporte, turismo y política pública en una sola vitrina estratégica para el municipio.

Un arranque con estadio lleno y triunfo mexicano

El Malecón Tajamar vibró con el partido inaugural México vs. Bélgica, donde la selección mexicana debutó con un contundente 3–0 ante una grada repleta de familias, turistas y aficionados. Ana Paty Peralta observó el encuentro rodeada de cancunenses, en un ambiente que la alcaldesa calificó como ejemplo del espíritu deportivo y comunitario de la ciudad.

La inauguración marca el inicio de más de una semana de competencia, posicionando a Cancún como un centro neurálgico del socca mundial y abriendo la puerta a miles de visitantes, transmisiones internacionales y una derrama económica relevante para el sector turístico.

Cancún, vitrina internacional del deporte

Ana Paty Peralta subrayó que el torneo consolida a Cancún como sede de eventos internacionales de alto nivel, fortaleciendo su imagen a nivel global y promoviendo actividades recreativas seguras y accesibles para todas las familias.

Asimismo, afirmó que la ciudad se encuentra preparada para recibir a las delegaciones con infraestructura deportiva y turística adecuada, además de la hospitalidad característica del destino.

Por su parte, Jacobo Adrián Arzate Hop, presidente de CODEQ, celebró en representación de la gobernadora Mara Lezama que Cancún sea anfitrión del campeonato, destacando que este tipo de eventos favorece el turismo deportivo, impulsa el talento local y promueve el bienestar social a través de la actividad física.

Una inauguración con identidad cancunense

El protocolo incluyó honores al Lábaro Patrio, un espectáculo artístico protagonizado por talento local, desfile de banderas, show de luces láser y el mensaje inaugural del presidente de la International Socca Federation, David Leone.

El área del evento integró zonas de comida, espacios familiares y áreas de bebidas sin alcohol, diseñadas para garantizar un ambiente seguro y apto para todas las edades.

Una apuesta política por el deporte y la proyección internacional

El campeonato, que se desarrollará del 29 de noviembre al 7 de diciembre, cuenta con capacidad superior a 3 mil espectadores por partido y una infraestructura construida específicamente para el torneo.

La administración municipal posiciona este evento como un pilar de su estrategia de gobierno: impulsar el deporte, fortalecer la cohesión social y proyectar a Cancún en el panorama global competitivo.