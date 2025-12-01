Honduras llega a las urnas en un clima cargado de hartazgo social, sospechas electorales y un evidente viraje político. Lo que está en juego no es solo quién gobernará el país, sino si la ola de desgaste de la izquierda en América Latina terminará por tumbar otro de sus bastiones.

El candidato del conservador Partido Nacional encabeza la contienda con una ventaja mínima, impulsado —según analistas— por el llamado efecto Trump, que ha revitalizado a las fuerzas de derecha en la región y alimentado el discurso de orden, seguridad y mano dura.

Pero el giro no es casual. La izquierda, que llegó al poder con un discurso de justicia social, arrastra en buena parte del continente una imagen manchada por casos de corrupción, opacidad y redes de poder enquistadas.

En México, los escándalos de contratos públicos, la militarización, el uso político de instituciones y la falta de resultados en seguridad han desgastado profundamente a un proyecto que prometió regeneración y terminó envuelto en favoritismos y señalamientos de desvíos.

En Venezuela, el régimen chavista se volvió el ejemplo más citado cuando se habla de corrupción estructural: desfalcos multimillonarios, vínculos con redes criminales, represión y una crisis humanitaria que ha expulsado a millones de personas.

Estos dos casos han alimentado la narrativa de que los gobiernos de izquierda dejaron de ser garantía de justicia y se convirtieron en símbolos de autoritarismo y privilegios.

En este contexto, Honduras enfrenta una elección marcada por desconfianza institucional, pobreza persistente, violencia y migración masiva, condiciones que suelen castigar al partido gobernante y abrir el camino a opciones conservadoras.

El margen estrecho entre candidatos aviva el riesgo de un conflicto postelectoral. La oposición denuncia irregularidades en la logística electoral y asegura que no aceptará un resultado dudoso, mientras el oficialismo insiste en la legitimidad del proceso.

El avance del candidato de derecha confirma una tendencia regional: cuando la izquierda se percibe como corrupta o incapaz de garantizar seguridad y estabilidad, la ciudadanía se inclina por alternativas más conservadoras que prometen orden inmediato.

Más allá del resultado final, la elección hondureña deja un mensaje claro: en la región, los discursos de justicia social ya no alcanzan. Hoy se exige transparencia, resultados y seguridad. Mientras la izquierda no logre reconstruir credibilidad, el péndulo político seguirá alejándose de ella.

El desenlace en Honduras será, sin duda, otro capítulo del reacomodo ideológico que vive América Latina.