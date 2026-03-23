Playa del Carmen, Q. Roo.— Con una vibrante mezcla de arte, memoria y creatividad escénica, dio inicio la II edición del Festival Internacional de Teatro (FIT) en Playa del Carmen, posicionando nuevamente al municipio como un referente cultural en Quintana Roo.

El arranque del festival estuvo marcado por un emotivo homenaje al maestro yucateco Luis Rivero, a través de una exposición en la Galería de Arte que reunió fotografías y audios de su trayectoria. En el evento estuvo presente su hermana, Alicia Rivero, quien recordó con emoción las contribuciones del artista a diversas producciones teatrales, entre ellas Ana Karenina, protagonizada por la icónica Silvia Pinal.

En paralelo, el Teatro de la Ciudad abrió sus puertas a dos destacadas puestas en escena: A través de la Mirilla y El Rey Enano, logrando una amplia respuesta del público. En el marco del Día Mundial del Títere, familias playenses y jóvenes disfrutaron de una jornada llena de imaginación y talento con propuestas como Las Soldaderas y el entremés Los Habladores, bajo la dirección de Jéssica Gómez, de la compañía “La Cumbancha” de la Ciudad de México, en colaboración con artistas locales.

La noche continuó con El Rey Enano, una historia inspirada en la leyenda de Uxmal, acompañada por música en vivo con instrumentos de viento y cuerdas bajo la dirección del maestro Pedro Carlos Herrera. La presentación, a cargo de la compañía “Titeradas”, dirigida por Andrea Herrera, cautivó al público desde el inicio y culminó con una ovación generalizada.

Este impulso cultural forma parte de la política de promoción artística de la actual administración municipal encabezada por Estefanía Mercado, quien ha fortalecido iniciativas como la Feria del Libro y la Cultura, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil, así como diversos programas impulsados por el Instituto Municipal de la Cultura y las Artes (IMCAS), dirigido por Ernesto Santiago Martínez Cuéllar.

Como parte de la programación, este domingo a las 20:00 horas se presentará la obra Ramayana de Valkimi (Pasajes desde las sombras), dirigida por Erika Torres, integrante del Sistema Nacional de Creadores y directora de la compañía “En Boca de Lobos”. La función, recomendada para mayores de 10 años, se llevará a cabo en el Teatro de la Ciudad con entrada gratuita.

El Festival Internacional de Teatro reafirma el compromiso de Playa del Carmen con el arte y la cultura, ofreciendo espacios de encuentro, reflexión y disfrute para la comunidad, donde el talento local, nacional e internacional converge para enriquecer la vida cultural de la región.