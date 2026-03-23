Cancún, Quintana Roo.— En el marco del Día Mundial del Agua, la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, encabezó la premiación del “Rally por el Agua 2026”, una iniciativa enfocada en fortalecer la conciencia ambiental entre la ciudadanía, especialmente en torno al uso responsable y la preservación del recurso hídrico.

El evento, realizado en el Parque Kabah, reunió a más de 60 participantes entre estudiantes y adultos, quienes se sumaron a una jornada dinámica de aprendizaje mediante actividades recreativas y educativas diseñadas para sensibilizar sobre la importancia del agua.

Durante su intervención, la alcaldesa subrayó la relevancia de fomentar hábitos responsables desde la vida cotidiana, destacando que la suma de acciones individuales puede generar un impacto significativo en la conservación de los recursos naturales. Asimismo, reiteró el compromiso del gobierno municipal con políticas públicas orientadas a la sustentabilidad.

Como parte de estas acciones, informó sobre la instalación de innovadores dispensadores de agua en puntos estratégicos como el Palacio Municipal, Kuchil Baxal, el Heroico Cuerpo de Bomberos y el propio Parque Kabah. Estos sistemas operan mediante tecnología de captación de humedad atmosférica, que permite generar, purificar y mineralizar agua apta para consumo humano, posicionando a Cancún como un referente en soluciones sostenibles.

Por su parte, el director general de Ecología, Fernando Haro Salinas, enfatizó que el principal desafío en la región no es la disponibilidad del agua, sino su conservación en condiciones óptimas. Señaló que, aunque el sur de México concentra una gran proporción del recurso hídrico nacional, es indispensable garantizar su calidad para consumo humano.

El “Rally por el Agua 2026” incluyó 10 estaciones distribuidas a lo largo del sendero del parque, donde los equipos enfrentaron retos enfocados en educación ambiental. En estas actividades participaron diversas instituciones y empresas, entre ellas la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), así como actores del sector privado comprometidos con la sostenibilidad.

Con este tipo de iniciativas, el Ayuntamiento de Benito Juárez refuerza su estrategia de educación ambiental participativa, apostando por la corresponsabilidad social como eje para garantizar un futuro sostenible en Cancún.