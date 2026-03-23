Chetumal, Quintana Roo.— En el marco del Día Mundial del Agua, la gobernadora Mara Lezama Espinosa colocó la conservación del agua como una prioridad estratégica para garantizar el bienestar social, el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental del estado.

Durante su mensaje, la mandataria subrayó que Quintana Roo posee uno de los sistemas hídricos más valiosos y, al mismo tiempo, más vulnerables del planeta, por lo que hizo un llamado directo a la corresponsabilidad entre gobierno, sociedad y sectores productivos para proteger este recurso vital.

“El cuidado del agua es una responsabilidad compartida… proteger cada gota es proteger nuestros ecosistemas y nuestro futuro”, enfatizó, al destacar que el acuífero kárstico, los cenotes, lagunas y ríos subterráneos no solo sostienen la vida, sino también el turismo y la identidad del Caribe mexicano.

En términos de infraestructura, el estado mantiene una red hidráulica robusta que incluye plantas de tratamiento, cientos de pozos y miles de kilómetros de redes de distribución, lo que permite garantizar el abasto y saneamiento del agua en gran parte del territorio.

Además, la cobertura de agua potable en zonas urbanas supera el 90 por ciento, respaldada por sistemas complementarios como cárcamos, desalinizadoras y redes de alcantarillado, reflejando el esfuerzo institucional por asegurar el acceso al recurso.

Como parte de la conmemoración, el gobierno estatal impulsa actividades de concientización ambiental, educación hídrica y participación ciudadana, orientadas a fortalecer una cultura de uso responsable del agua y la preservación de los ecosistemas.

Más allá del discurso institucional, el mensaje es claro: la presión sobre los recursos naturales en una entidad con crecimiento turístico acelerado exige acciones firmes y sostenidas. El reto no solo es garantizar el suministro, sino preservar el equilibrio ambiental en una región donde el agua es, literalmente, la base de la vida y del desarrollo.

En Quintana Roo, el futuro sostenible pasa por una premisa ineludible: cuidar el agua hoy para asegurar el mañana.