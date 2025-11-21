Playa del Carmen, Quintana Roo.— Con una visión clara de internacionalización y desarrollo sostenible, la presidenta municipal Estefanía Mercado encabezó una reunión de alto nivel con los embajadores de Finlandia y Dinamarca en México, consolidando una alianza estratégica que busca fortalecer la seguridad turística, promover la innovación y ampliar la cooperación en diversos sectores clave para el municipio.

El encuentro se realizó en el salón “Javier Rojo Gómez” del antiguo Palacio Municipal, donde la alcaldesa reafirmó su compromiso con una diplomacia municipal activa, orientada a posicionar a Playa del Carmen como un destino confiable, moderno y global.

Seguridad turística, prioridad central

Durante la reunión, Estefanía Mercado destacó que la protección de los visitantes es un eje fundamental de su administración.

“Tenemos casi 500 patrullas y el municipio es el más seguro de Quintana Roo. Playa del Carmen está construyendo una política integral de seguridad turística basada en prevención, inteligencia y coordinación con cuerpos diplomáticos; cada visitante debe sentirse seguro, acompañado y protegido”, afirmó.

Los embajadores de Finlandia y Dinamarca reconocieron este enfoque como un elemento clave para el fortalecimiento de los vínculos con sus países, cuyas comunidades viajan cada vez más hacia destinos sostenibles y seguros.

Diplomacia para un turismo responsable

La presidenta municipal subrayó que la competitividad turística depende también de la capacidad de vinculación internacional.

Calificó esta reunión como un paso decisivo para consolidar la presencia de Playa del Carmen en mercados nórdicos, donde existe un creciente interés por destinos que integren seguridad, sustentabilidad y experiencias auténticas.

Cooperación en innovación, movilidad y medio ambiente

Durante el diálogo, se expusieron oportunidades de colaboración en ámbitos como:

Innovación tecnológica

Movilidad sostenible

Inversión y desarrollo económico

Capacitación profesional

Protección ambiental

Intercambio académico

Promoción internacional del destino

Los representantes nórdicos celebraron la apertura del municipio para implementar prácticas globales en sostenibilidad, inclusión y planeación urbana.

Delegación participante

Por parte de los países visitantes participaron:

Ari Mäki, embajador de Finlandia

Kim Højlund Christensen, embajador de Dinamarca

Luisa Guzmán Carrasco, cónsul honoraria de Finlandia en Quintana Roo

Todos coincidieron en reconocer el liderazgo turístico de Playa del Carmen y la disposición de la alcaldesa Mercado para impulsar una agenda internacional sólida y orientada al futuro.

Por el gobierno municipal asistieron el jefe de Gabinete Arturo Castro; el secretario general del Ayuntamiento Luis Herrera; las secretarias de Turismo Estefanía Hernández y de Medio Ambiente y Cambio Climático Samantha Álvarez; así como los titulares de Seguridad Pública Carlos Montesinos, de Desarrollo Económico Antón Bojórquez, el regidor Fernando Muñoz y el director de Asuntos Nacionales e Internacionales Héctor Andrade.

Con este encuentro, Playa del Carmen reafirma su apuesta por la cooperación internacional como herramienta para construir un destino más seguro, sostenible e innovador, alineado con los estándares globales que demandan los nuevos turistas del mundo.